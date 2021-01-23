كالينيوس: هدفنا تحقيق الارباح المالية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 23 يناير 2021

تحدث شركة ​دايملر​ التي تملك اغلبية اسهم فريق ​مرسيدس​ الالماني المنتمي لبطولة العالم لسباقات سيارات ال​فورمولا وان​، ​كالينيوس​ عن هدف فريقه.



وقال كالينيوس مدير (دايملر):" فريقنا مرسيدس للفورمولا واحد الهدف منه هو تحقيق الأرباح المالية". واضاف كالينيوس:" المكاسب الإقتصادية التي حققها الفريق من حيث الإعلانات والجوائز الكبرى إيجابية للغاية".

تابع كالينيوس:"هذا امر جيد ولكن أيضاً نحن سعداء بسقف الميزانيات للفورمولا واحد، لإنها سوف تجعل الرياضة تكون أكثر تنافسية وشعبية في الفترات القادة رغم الصعوبات المالية الكبيرة في العالم".