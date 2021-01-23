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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر كالينيوس: هدفنا تحقيق الارباح المالية والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 23 يناير 2021
تحدث شركة دايملر التي تملك اغلبية اسهم فريق مرسيدس الالماني المنتمي لبطولة العالم لسباقات سيارات الفورمولا وان، كالينيوس عن هدف فريقه.
وقال كالينيوس مدير (دايملر):" فريقنا مرسيدس للفورمولا واحد الهدف منه هو تحقيق الأرباح المالية". واضاف كالينيوس:" المكاسب الإقتصادية التي حققها الفريق من حيث الإعلانات والجوائز الكبرى إيجابية للغاية".
تابع كالينيوس:"هذا امر جيد ولكن أيضاً نحن سعداء بسقف الميزانيات للفورمولا واحد، لإنها سوف تجعل الرياضة تكون أكثر تنافسية وشعبية في الفترات القادة رغم الصعوبات المالية الكبيرة في العالم".