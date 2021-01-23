نيمار يصل للمئوية مع سان جيرمان

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 23 يناير 2021

احتفل نجم باريس سان جيرمان، البرازيلي نيمار دا سيلفا، بمئويته الأولى مع نادي العاصمة الفرنسية، بعد مشاركته أمام مونبلييه في المباراة التي جمعت الفريقين، وانتهت بفوز الأول 4-0، ضمن منافسات الجولة الـ21 من الدوري الفرنسي. لعب نيمار مباراته الـ100 بقميص باريس سان جيرمان أمام مونبلييه، منذ انتقاله من برشلونة صيف 2017، في صفقة القرن التي بلغت قيمتها 222 مليون يورو. وخلال 100 مباراة لعبها نيمار مع سان جيرمان، أحرز 81 هدفاً، وصنع 46 تمريرة حاسمة، وحصل على 26 بطاقة صفراء، و3 بطاقات حمراء. ونجح نيمار في التتويج بتسعة ألقاب في مشواره بقميص "بي إس جي"، كالتالى: الدوري الفرنسي 3 مرات، كأس فرنسا مرتين، كأس الرابطة الفرنسية مرتين، وكأس السوبر الفرنسي مرتين. وعانى النجم البرازيلي نيمار من الإصابات المتكررة مع سان جيرمان، حيث غاب عن المشاركة فيما يقرب من 74 مباراة على مدار مواسمه الأربعة بقميص الفريق.

