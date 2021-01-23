رسمياً.. ريال مدريد ينفي توتر العلاقة مع إنتر ميلان

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 23 يناير 2021

نفى نادي ريال مدريد الإسباني، وجود توترات بين مسئوليه ونظرائهم لدى إنتر ميلان الإيطالي، كما زعمت وسائل الإعلام في الساعات الأخيرة. زعمت صحيفة كورييري ديللو سبورت الإيطالية، إرسال تحذير شديد اللهجة من جانب نادي ريال مدريد لنظيره إنتر ميلان، بسبب مديونياته في صفقة انتقال أشرف حكيمي للفريق. وذكر ريال مدريد في بيانه: "فيما يتعلق بالتوترات التي نشرها صحيفة كورييري ديللو سبورت حول التوترات المزعومة بين نادينا وإنتر ميلان، يريد النادي التأكيد بأن هذه المعلومات خاطئة تمامًا". وأضاف البيان: "لم يشرع ريال مدريد في أي وقت في مطلب مزعوم بضمانات من إنتر ميلان، كما ورد في المنشور ضمن شروط انتقال أشرف حكيمي إلى الإنتر، في إطار العلاقات التعاقدية المعتادة والعادية بين أندية كرة القدم وخاصة مع إنتر ميلان، الذي حافظ معه ريال مدريد دائمًا على علاقات ممتازة ونادي وصديق تاريخي". يُذكر أن الصحفية زعمت وجود خلاف بين الناديين حول تاريخ أول دفعة من الصفقة، والبالغة 10 ملايين يورو من إجمالي 40 مليون. وأشارت إلى أنه من المفترض أنه سيتم دفع هذه القيمة في 30 مارس (آذار) المقبل، حيث كان من المقرر دفعها في ديسمبر (أيلول) الماضي، ولكن الأزمة الاقتصادية حالت دون إتمام ذلك.

