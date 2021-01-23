كأس الاتحاد الإنجليزي: حامل اللقب يودع مبكراً

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 23 يناير 2021

خرج آرسنال حامل اللقب من الدور الرابع لكأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم بعد الخسارة 0-1 أمام ساوثامبتون بهدف سجله المدافع غابرييل بطريق الخطأ في مرماه اليوم السبت. وانتهت رحلة آرسنال، الذي توج باللقب بعد الفوز على تشيلسي في أغسطس (آب) الماضي، بعد خطأ دفاعي متكرر لفريق المدرب ميكل أرتيتا. واستحق ساوثامبتون التقدم بهدف في الدقيقة 42 عندما أرسل كايل ووكر-بيترز الظهير الأيمن كرة عرضية منخفضة حولها غابرييل بطريق الخطأ في مرمى الحارس بيرند لينو. وكاد آرسنال أن يستقبل الهدف الثاني لكن المهاجم داني إنغس أهدر أكثر من فرصة للتسجيل. وضغط آرسنال في الشوط الثاني بشكل أكبر لكن ساوثامبتون حافظ على نظافة شباكه ليتأهل لمواجهة ولفرهامبتون واندرارز.

