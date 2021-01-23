الدوري الإسباني: الريال يبحث عن العودة للطريق الصحيح أمام ألافيس

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 23 يناير 2021

يستضيف ديبورتيفو ألافيس نظيره ريال مدريد، اليوم السبت، على ملعب "مينديزوروزا"، ضمن مواجهات الجولة 20 من منافسات الدوري الإسباني، في لقاء يسعى من خلاله الفريقين لتحقيق الانتصار. يدخل ديبورتيفو ألافيس مواجهة الليلة، وهو يحتل المركز 17 في جدول ترتيب الدوري برصيد 18 نقطة، بينما ريال مدريد يأتي في مركز الوصافة برصيد 37 نقطة، بفارق 7 نقاط عن أتلتيكو مدريد، الذي يتبقى له مباراة مؤجلة. ويغيب عن الريال في لقاء اليوم، كل من داني كارباخال، وسيرجيو راموس، بداعي الإصابة، بجانب المدير الفني الفرنسي زين الدين، الذي تعرض للإصابة بفيروس كورونا. ويسعى مدريد إلى تحقيق الفوز في مباراة اليوم، وذلك من أجل السعي للمنافسة على لقب المسابقة هذا الموسم، ومن أجل مصالحة جماهيره الغاضبة، بعد فقدان الفريق لقبين في أقل من أسبوع، بعد خسارة كأس السوبر الإسباني، ووداع مسابقة كأس ملك إسبانيا على يد فريق ديبورتيفو ألكويانو، الذي يشارك في دوري الدرجة الثالثة، وهو ما وضع زيدان في موقف حرج، حيث ستضطر إدارة "الملكي" لإقالته إذا استمرت النتائج على الوضع الحالي. أما ألافيس فيسعى لاستعادة الانتصارات، بعد أن تعرض للفريق للخسارة في آخر 3 جولات، وهو ما أدى إلى اقترابه من مراكز الهبوط لدوري الدرجة الأولى، معتمداً على هدافه لوكاس بيريز الذي سجل 4 أهداف. وقال المدرب المساعد للفرنسي زيدان، ديفيد بيتوني، في المؤتمر الصحافي للمبارة: "سيرجيو في عملية تعافي، ولن يكون معنا في المباراة، لكن الأمر يسير بشكل جيد جداً". وكشف بيتوني أنه لن يتم التعجيل بعودة داني كارباخال، قائلاً: "كاربا تدرب صباح اليوم لكنه لن يكون معنا، وسيتدرب بشكل طبيعي اعتباراً من الإثنين".

