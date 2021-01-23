يحيى وراشد وعبدالله يتألقون في بطولة «محاربي الإمارات»

أبوظبي: محمد مصطفى

نجح الثلاثي الإماراتي محمد يحيى وراشد داوود وعبدالله محمد علي في تحقيق الإنجاز بفوزهم في النسخة العربية من بطولة محاربي للفنون القتالية المختلطة في انطلاقتها الأولى، والتي أقيمت الجمعة، بصالة «أرينا جوجيتسو» بمدينة زايد الرياضية بالعاصمة أبوظبي، وتوج السوري طارق سليمان بلقب النزال الرئيسي في وزن الوسط بتغلبه على الجزائري لايد زارهوني.

وحضر البطولة وتوج الفائزين عارف العواني الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، وفؤاد درويش، رئيس اللجنة المنظمة للبطولة، المدير التنفيذي لشركة «بالمز الرياضية»، كما حضر الحدث طارق المهيري المدير التنفيذي لاتحاد المواي تاي والكيك بوكسنج وسط حضور جماهيري مميز وفقاً للإجراءات الاحترازية، واشتملت على 11 نزالاً مثيراً.

وحقق محمد يحيى الفوز على منافسه المصري عزوز بإجماع الحكام بعد سيطرة من جانب الأول، وتغلب راشد داوود على منافسه الجزائري عدنان بوشاشي بالضربة القاضية الفنية، وكسب عبدالله محمد علي الجزائري عبدالحق امهيدرة بالنقاط.

وتمكن طارق سليمان من التغلب على منافسه بعد بالإخضاع بعد دقيقتين من بداية الجولة الأولى في النزال الأخير بعد أداء رائع، وفي باقي النزالات فاز الجزائري يزيد شوشاني على الفلسطيني مصطفى راضي بقرار الحكام، والأردني جلال الدعجة على المغربي جمزة بوقمزة بسبب الإيقاف الطبي بعد نهاية الجولة الثانية.

وأكد فؤاد درويش رئيس اللجنة المنظمة النجاح الكبير الذي حققته النسخة العربية، الذي جاء امتداداً للنجاحات السابقة التي حققتها النسخة الدولية، وأشار إلى أن النسخة العربية شهدت نزالات قوية وعكست تطور مستوى المقاتلين العرب، وأضاف: «نظمنا 11 نزالاً باعتبارها التجربة الأولى لكن في خطتنا الوصول إلى 20 نزالاً حتى نتيح فرصة الاحتكاك لأكبر عدد من الأبطال بهدف تطوير القدرات التي تجعلنا الأفضل عالمياً».

وأثنى فؤاد درويش على تألق الشباب الإماراتي في النسخة العربية، وقال إن هذا التألق يعود للاهتمام الذي توفره الدولة بالمواهب الشابة وتوفير الرعاية التامة بدعم الأنشطة الرياضية وتهيئة البيئة المناسبة، مؤكداً أنه يتوقع بزوغ مجموعة كبيرة من الأبطال الإماراتيين في رياضة الفنون القتالية المختلطة كما هو الحال في الجوجيتسو خلال فترة زمنية قصيرة.

وعبر السوري طارق سليمان عن سعادته بفوزه بلقب النسخة الأولى في وزن الوسط، مبيناً أنه الوزن الذي يقاتل فيه بارتياح كبير، ووجه الشكر إلى اللجنة المنظمة، معتبراً أن هذه المنظمة بيته وأهله لأنها ساعدتها كثيراً خلال مسيرته.

أكد البطل الإماراتي راشد داوود، الذي حقق فوزه الثاني في بطولات محاربي الإمارات أن الانتصار باسم الوطن فخر وهذا ما يحفزه إلى تحقيق الانتصارات عندما يمثل الدولة، وأوضح داوود أنه عازم على الاستمرار في مسيرة الإنجازات مسيرته مع الفنون القتالية المختلطة، لاسيما أن مستقبلها أصبح كبيراً في الإمارات عقب النجاحات التي حققتها منظمة محاربي الإمارات.