المحيربي يتصدر «هايدروفويل» في بطولة «كايت سيرف دبي»

تصدر أحمد ضاحي المحيربي فئة الهواة المواطنين «هايدرو فويل» في الجولة الثانية لبطولة دبي المفتوحة لألواح التزحلق على الماء بالمظلات «كايت سيرف» التي نظمها نادي دبي الدولي للرياضات البحرية على مدار يومين ضمن روزنامة السباقات البحرية في الموسم الرياضي 2020-2021 وأقيمت على شاطئ «نسناس» في منطقة «جميرا» بدبي الجمعة.

وتقدم المحيربي علي خالد بالجافلة الذي حل ثانياً ومحمد عبيد المنصوري الذي حصل على المركز الثالث.

وسجل الحدث الذي ينظمه النادي للموسم الرابع على التوالي بالتعاون مع لجنة الامارات للكايت سيرف والتجديف والتزحلق على الماء مشاركة ما يزيد عن 60 متسابقاً ومتسابقة يمثلون أكثر من 20 دولة حول العالم تنافسوا على ألقاب فئات هايدروفويل وتوين تيب والمهارات المفتوحة -فري ستايل-.

وأقيمت المنافسات وفق البرتوكول الخاص بالمنافسات الرياضة والصادر من مجلس دبي الرياضي، حيث حرصت اللجنة المنظمة على رفع الوعي عند المشاركين والتشديد على إجراءات التباعد الجسدي خارج ميدان التنافس وطبقت لائحة التتويج الذاتي للفائزين للمرة الأولى.

وخصصت منافسات اليوم الأول من الجولة الثانية لمنافسات «هايدروفويل»، حيث أقيمت من 7 مراحل على مدار اليوم في فترتين صباحية ومسائية لفئات المحترفين رجال وسيدات والهواة المواطنين والناشئين، فيما ساعدت سرعات الرياح التي وصلت إلى 18 عقدة المشاركين والمشاركات في خوض غمار تنافس شاق وقوي.

ولمع نجم عبدالله محمد حارب في منافسات الناشئين «هايدروفويل» وتمكن من الحصول على المركز الثاني خلف اللبناني جبرائيل كاساس الذي ظفر بالمركز الأول، فيما حل البولندي فريدريك سزسزسني ثالثاً.

وشهدت منافسات المحترفين رجال وسيدات سيطرة فرنسية على المركز الأول حيث فاز توماس لومباردو بلقب الرجال، متقدماً على مواطنه فيرنهيت كريستوفي الذي حصل على المركز الثاني والبلغاري شافدار الكسندروف على الثالث، بينما نالت نولوت لاوريان صدارة السيدات متقدمة على البريطانية سارا دوغلاس «الثانية» واللبنانية سامية ضياء «الثالثة».