الكشف عن تدابير وقائية صارمة خلال كأس العالم للأندية

الشارقة - الخليج

سيفرض منظمو كأس العالم للأندية في كرة القدم تدابير صحية صارمة؛ لتفادي تفشي فيروس كورونا المستجد، بحسب ما ذكروا السبت قبل نحو أسبوعين من صافرة البداية.

وستقام البطولة التي تنطلق في 4 شباط/فبراير المقبل، أمام جماهير محلية لا تتخطى 30% من سعة الملعبين اللذين يستضيفان المباريات، والبالغة سعتهما الإجمالية 40 ألف متفرج.

وقال المنظمون في بيان السبت: «ستقام منافسات البطولة بحضور جماهيري بنسبة 30% من الطاقة الاستيعابية لكل استاد، وللحصول على تذاكر المباريات؛ سيتعين على المشجعين إما تقديم ما يثبت حصولهم على جرعتين من اللقاح المضاد لفيروس كورونا، أو تعافيهم من الفيروس بعد الأول من تشرين الأول/أكتوبر 2020، أو إجراء فحص كوفيد-19 يُثبت خلوهم من الفيروس؛ وذلك قبل المباراة بـ 72 ساعة كحد أقصى».

ويجب على المشجعين الالتزام بإجراءات التباعد الاجتماعي، وارتداء كمامات تغطي الأنف والفم، إضافة إلى الخضوع لفحص درجة الحرارة، وإبراز الحالة الخضراء على تطبيق «احتراز» المخصص لتتبع الحالات المصابة بالفيروس في قطر التي تستضيف البطولة؛ عند الدخول إلى استاد المباراة.

وستقام المباريات على استادي المدينة التعليمية وأحمد بن علي (الريان)، المستضيفين أيضاً لمباريات مونديال 2022.

وكان من المقرر أن تقام بطولة العالم للأندية في كانون الأول/ديسمبر الماضي؛ لكنها أُرجئت إلى شباط/فبراير بسبب جائحة كوفيد-19.

وسيحاول بايرن ميونيخ الألماني إضافة لقب سادس توالياً هذا الموسم إلى خزائنه في مختلف المسابقات، عندما يخوض البطولة، ويستهل الفريق البافاري المسابقة اعتباراً من الدور نصف النهائي، وسيلتقي الفائز من مباراة الدحيل القطري المضيف والأهلي المصري بطل إفريقيا.

ويتواجه نادي «تيغريس» المكسيكي بطل كونكاكاف (أمريكا الشمالية والوسطى والبحر الكاريبي) مع بطل آسيا «أولسان هيونداي» الكوري الجنوبي.

ويتأهل الفائز من مواجهة تيغريس وأولسان ليواجه بطل أمريكا الجنوبية الذي سيتحدد على إثر المباراة النهائية المقررة في 30 كانون الثاني/يناير الحالي على ملعب «ماراكانا» في ريو دي جانيرو، وتجمع بين الفريقين البرازيليين سانتوس وبالميراس.

وستشهد البطولة تطبيق نظام «الفقاعة الطبية» المبتكر، والذي تقتصر فيه حركة اللاعبين والمسؤولين والمنظمين وجميع المشاركين في البطولة على مقار الإقامة وملاعب التدريب والاستادات؛ بهدف المحافظة على صحتهم وضمان سلامتهم.