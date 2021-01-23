شكرا لقرائتكم خبر عن نجوم منتخب اليد يلتقطون سيلفى مع حلاق المونديال قبل مواجهة سلوفينيا.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقط نجوم منتخب مصر لكرة اليد صورا سليفى مع فوزى سليمان حلاق الفراعنة خلال وجودهم بالمعسكر بأحد فنادق القاهرة استعدادا لمواجهة سوفلينيا فى بطولة كأس العالم لكرة اليد الغد الأحد باستاد القاهرة الدولى.

يجرى منتخب اليد مسحة طبية فى التاسعة والنصف مساء اليوم السبت استعدادا لمواجهة سلوفينيا غدا الأحد فى ختام مواجهاته بالمجموعة الرابعة من الدور الرئيسى ببطولة العالم " مصر 2021 " و التى تستضيفها أرض المحروسة و تستمر حتى يوم 31 يناير الجارى .

ونجح منتخب مصر فى الدور الأول فى تحقيق الفوز على كل من تشيلى 35 / 29 ومقدونيا 38 / 19 ، بينما تلقى خسارة من السويد بنتيجة 24 / 23 ، قبل أن يفوز فى فى الدور الرئيسى على كل من الاتحاد الروسى و بيلاروسيا .

ومن جانبه يرى مجدى أبو المجد مدرب عام منتخب مصر لكرة اليد أن المجموعة التي تتواجد بيها منتخب الفراعنة معقدة و صعبة للغاية ويتواجد فرصة للجميع في الصعود الى دور الثمانية من بطولة كأس العالم لكرة اليد و الانتظار الى النتائج الأخيرة لمعرفة الفرق المتأهلة حيث يتنافس السويد و مصر و روسيا و سلوفينيا.

وأوضح مجدى أبو المجد خلال تصريحات خاصة لـ"الخليج 365 " أن مباراة منتخب مصر أمام سلوفينيا لا بديل عن الفوز بيها لحسم التأهل و عدم النظر لنتائج المباريات الأخرى و الدخول في بعض الحسابات ولكن اللاعبين قادرين على التأهيل و الوصول الى الأدوار النهائية في البطولة .