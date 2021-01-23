شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس نادى الزمالك يؤازر الفريق أمام أسوان.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص المستشار عماد عبد العزيز، رئيس اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك، على الحضور لمقصورة ملعب بتروسبورت لمؤازرة الفريق فى لقاء أسوان، والذى يجمع الفريقين حاليا ضمن منافسات الجولة التاسعة للدوري الممتاز.

وحضر رئيس النادي المباراة برفقة المستشار هشام إبراهيم نائب رئيس اللجنة، والمستشار سامي صبحي أمين الصندوق، واللواء عصام العنتبلي نائب المدير التنفيذي للشئون المالية، والدكتور طارق حشيش المستشار المالي للنادي، وإبراهيم عبدالله عضو اللجنة التنفيذية، والكاتب الصحفي عصام سالم رئيس المنظومة الإعلامية بالزمالك، والدكتور نبيل عبد الفتاح مدير العلاقات العامة بالزمالك.

ويضم تشكيل الزمالك كلا من:

حراسة المرمي: محمد أبو جبل

خط الدفاع: حازم امام – محمود حمدي الونش – محمد عبد الغني – احمد فتوح

خط الوسط: طارق حامد – امام عاشور - أحمد سيد زيزو - يوسف أوباما- بن شرقي

خط الهجوم: مصطفى محمد

ويجلس علي دكة البدلاء كل من: محمد عواد - محمد عبد السلام - عبد الله جمعة - حمزة المثلوثي - فرجنى ساسى - إسلام جابر – محمود عبد الرازق شيكابالا – حسين فيصل – أسامة فيصل.

فيما ضم تشكل أسوان كلاً من..

حراسة المرمى: عمر رضوان

خط الدفاع: أحمد صافي، محمد خليفة، محمد أسامة، عمرو الحلوانى.

خط الوسط: محمود شبانه، محمد جابر، جون افري، هيثم الفيل، أحمد صغيري.

خط الهجوم: سولمون منساه

يدخل الزمالك المباراة محتلاً المركز الثانى برصيد 19 نقطة من 7 مباريات حقق الفوز في 6 وتعادل فى واحدة، وسجل لاعبوه 12 هدفا، وسكنت شباكه هدفين، ويتبقي له مباراة مؤجلة امام الأهلي من الجولة الرابعة للدوري.

فيما يحتل أسوان المركز الرابع عشر برصيد 6 نقاط، بعد أن لعب 7 مباريات فاز في 2 وتعادل في واحدة وخسر 4 وسجل لاعبوه 4 أهداف وسكنت شباكه 9 اهداف .