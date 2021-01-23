شكرا لقرائتكم خبر عن معلومة رياضية.. أول طرد لزيدان أمام منتخب السعودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت مباراة المنتخب الفرنسى والسعودية بمونديال 1998 طرد الأسطورة زين الدين زيدان لاعب الديوك، بعد قيامه بدهس أحد اللاعبين السعوديين، وكانت تلك أول بطاقة حمراء لزيدان فى المونديال وتلقى واحدة أخرى فى نهائي كأس العالم 2006 أمام إيطاليا، انتهت مواجهة السعودية وفرنسا بفوز المنتخب الفرنسى برباعية نظيفة.

وقع المنتخب الفرنسى حينها فى المجموعة الثالثة بمونديال 1998 والتى نظمتها فرنسا وحققت خلالها لقبها الأول والوحيد، وضمت كلا من جنوب أفريقيا والسعودية والدنمارك، وخسر منتخب السعودية مباراته الأولى أمام الدنمارك بهدف دون رد قبل أن يواجه فرنسا.

وكان نادى ريال مدريد الإسبانى أعلن إصابة الفرنسى زين الدين زيدان المدير الفنى للفريق بفيروس كورونا بعد ثبوت الفحوصات التى خضع لها بإيجابية العينة التى أجريت له.

ومن المنتظر أن يغيب زيدان عن قيادة فريقه أمام ديبورتيفو ألافيس فى منافسات الجولة الـ 20 بمسابقة الدورى الإسبانى المحدد لها اليوم السبت.

كان فريق ديبورتيفو ألكويانو أحد أندية دوري الدرجة الثالثة الإسباني قد فجر مفاجأة من العيار الثقيل، وأطاح بالعملاق الإسباني ريال مدريد من دور الـ32 لمسابقة كأس إسبانيا، عقب الفوز عليه بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب "الكوياو".