يعتبر نادي تيجريس أونال والملقب بين جماهيره بـ(“الماكرون” – “النمور”) من أنجج الأندية فى المكسيك على المستوي المحلي والدولي، حيث احتل النادي المرتبة 16 على مستوى العالم في عام 2015 وفقًا للاتحاد الدولي لتاريخ وإحصاءات كرة القدم (IFFHS)، وفى سياق هذا التقرير الجديد من سجل البطولات يستعرض معكم موقع الخليج 365 سجل بطولات تيجريس أونال المكسيكي.

تعود أصول نادي تيجريس أونال إلى نادي نويفو ليون الرياضي، الذي تأسس عام 1957، والذي عُرف بلقب “جاباتوس”، وفي عام 1960 ، اختفى “لوس جاباتوس” من الوجود بعد مشاكل اقتصادية متعددة تسببت في نقل النادي إلى مجلس أمناء جامعة نويفو ليون المستقلة، حيث كان يديرها في البداية إرنستو روميرو ولويس لاورو.

يحتفل نادي تيجريس أونال يوم 7 من شهر مارس كل عام بعيد ميلاد تأسيسه الذي يرجع الى عام 1960، ويتخد من مدينة سان نيكولاس دي لوس آرويوس مقراً له، ويستضيف الفريق مبارياته على ملعب الجامعة الذي يتسع لنحو 64 ألف مشجع.

يرجع أول لقب محلي تُوج به فريق تيجريس أونال الى عام 1975 عندما فاز بلقب كأس المكسيك، أما أول لقب دولي فيرجع الى عام 2020 عندما تُوج الفريق بدوري أبطال الكونكاكاف بالفوز فى المباراة النهائية على نادي لوس أنجلوس الأمريكي2-1.

ويُعد المنافس الرئيسي لفريق تيجريس أونال من جامعة نويفو ليون المستقلة هو نادي مونتيري.

إليكم سجل بطولات تيجريس أونال المكسيكي (محلياً)

كم مرة فاز تيجريس أونال بالدوري المكسيكي؟

البطل 7 مرات: (1977, 1981, 2011, 2015, 2016, 2017, 2019)

الوصيف 5 مرات: (1979, 2001, 2003, 2014, 2017)

كم مرة فاز تيجريس أونال بكأس المكسيك؟

البطل 3 مرات: (1975, 1995, 2014)

الوصيف مرة واحدة: (1989-90)

بطل الابطال

البطل 3 مرات: (2015-16, 2016-17, 2017-18)

الوصيف مرتين: (1975-76, 2018-19)

كأس السوبر المكسيكي

الوصيف مرة واحدة: (2013-14)

دوري تعزيز المكسيك

البطل مرتين: ( 1996, 1997)

بطل الترقية

البطل مرة واحدة: (1996-97)

الدوري المكسيكي الدرجة الثانية

البطل مرة واحدة: (1973-74)

الوصيف مرة واحدة: (1971-72)

وإليكم سجل بطولات تيجريس أونال المكسيكي (دولياً)

دوري أبطال الكونكاكاف

البطل مرة واحدة: (2020)

الوصيف 3 مرات: (2016, 2017, 2019)

كوبا ليبرتادوريس الأمريكية

الوصيف مرة واحدة: (2015)

البطولات الدولية الودية

كأس الأبطال

البطل مرة واحدة: (2018)

كأس الدوري

الوصيف مرة واحدة: (2019)

دوري أمريكا الشمالية الممتاز

البطل مرة واحدة: (2009)

بطولة لوحة ريو غراندي

البطل مرتين: (2007، 2008)

الوصيف مرتين: (2006، 2011)

سلسلة كرة القدم العالمية

البطل مرة واحدة: (2007)

بطولة الثلاثي ميلينا ميركوري اليونان

البطل مرة واحدة: (1995)

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