الامارات | محمد صلاح غير راضٍ عن فوزه بلقب أفضل لاعب في ليفربول

شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صلاح غير راضٍ عن فوزه بلقب أفضل لاعب في ليفربول والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن نادي ليفربول عن فوز نجمه المصري محمد صلاح بلقب أفضل لاعب في "الريدز" خلال شهر ديسمبر الماضي.



وجاء تعليق صلاح على الجائزة ليوضح عدم رضاه عن الحصول على الجوائز من دون أن تكون نتائج الفريق جيدة، وقال في تصريحات نقلها الموقع الرسمي لنادي ليفربول: "أشكركم جدا. أمر جيد لكن علينا الفوز بمباريات مقبلة. لا نعيش وقتا طيبا الآن لكن علينا التركيز على ما هو قادم وأن نتكاتف ونواصل العمل".



وأضاف: "أشكر الجمهور على تصويته لي. علينا دعم الفريق وأثق أن الأمور ستكون على ما يرام".

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