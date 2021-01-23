شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلي يتعادل مع غزل المحلة 2/2 فى مباراة ضربات الجزاء.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خطف غزل المحلة نقطة مستحقة من نادى الإسماعيلي بعد تعادل الفريقين بهدفين لكل منهما فى المباراة التى انتهت منذ قليل ضمن مباريات الجولة التاسعة من بطولة الدورى المصرى الممتاز باستاد المحلة.

جاءت أهداف اللقاء من أربع ركلات جزاء حسمها الـ" VAR " عن طريق الحكم محمود عاشور، حيث تمكن الأنجولى أرى بابل مهاجم فريق الإسماعيلى فى التقدم عن طريق ركلة جزاء فى الدقيقة 41 من عمر الشوط الأول والدقيقة 87، بينما جاء هدفا غزل المحلة عن طريق أحمد الشيخ من ركلتى جزاء أيضا.

وبهذه النتيجة يحتل فريق غزل المحلة المركز الحادى عشر بجدول ترتيب بطولة الدورى المصرى الممتاز برصيد 8 نقاط، بينما جاء فريق الإسماعيلى بالمركز الثالث عشر برصيد 7 نقاط.

بدأ الإسماعيلى بقيادة أحمد العجوز بالتشكيل التالى: في حراسة المرمى محمد صبحى وفى خط الدفاع محمود البدرى و مروان الصحراوى و كاستيلو و محمد بيومى و في خط الوسط محمد عادل و محمود دونجا وأحمد مدبولى و أحمد مصطفى وجاء في الهجوم أرى بابل و فخر الدين بن يوسف.

بينما جاء تشكيل فريق غزل المحلة بقيادة خالد عيد كالتالى : محمد فتح الله و محمود علاء و هشام بلحة و أشرف سيد و خالد رسلان و إسلام فؤاد و عمرو شعبان و يحيى حامد و بسام ماهر و أحمد عبد الفتاح و أحمد النادري.

هدف غزل المحلة الثانى بمرمى الإسماعيلى بالدقيقة الأخيرة مراجعة محمود عاشور الـ" VAR" للهدف الثانى للإسماعيلى الهدف الأولى للأنجولى أرى بابل بمرمى غزل المحلة

مراجعة محمود عاشور الـ" VAR" للهدف الأول للإسماعيلى الهدف الاولى للأنجولى أرى بابل بمرمى غزل المحلة مراجعة محمود عاشور الـ" VAR" للهدف الأول لفريق غزل المحلة الهدف الأول لفريق غزل المحلة عن طريق أحمد الشيخ