شكرا لقرائتكم خبر عن شريف إكرامى وعمر جابر وجنش يهنئون رمضان صبحى: عيد ميلاد سعيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هنأ شريف إكرامى، حارس مرمى فريق بيراميدز، زوج شقيقته وزميله فى الفريق السماوى رمضان صبحى بعيد ميلاده الـ 24 الذى يوافق اليوم، السبت، ونشر عبر حسابه على إنستجرام صورة جمعته بـ"العفيجى" وأتبعها قائلا، "أنت تعرف كل شيء يا أخى.. عيد ميلاد سعيد".





كما هنأ عمر جابر لاعب بيراميدز، ومحمود عبد الرحيم جنش حارس مرمى الزمالك، رمضان صبحى بعيد ميلاده أيضا متمنين له عيد ميلاد سعيد.





ويحتفل رمضان صبحى، صانع ألعاب فريق بيراميدز، بعيد ميلاده الـ24، لاسيما أنه من مواليد 23 يناير 1997، نشأ رمضان صبحى فى قطاع الناشئين بالنادى الأهلى وفرض موهبته على الجميع فى القطاع ليتم تصعيده للفريق الأول وعمره لم يتجاوز السابعة عشرة ، بعدما كتب اسمه ضمن أصغر اللاعبين تسجيلا للأهداف فى الدورى المصرى بعمر 16 عامًا و122 يومًا بهدفه فى مصر المقاصة موسم 2013/2014.





ويعد رمضان صبحى أصغر لاعب يمثل منتخب مصر فى التاريخ بعمر 17 عامًا و20 يومًا، ولعب رمضان صبحى فى الأهلى 4 مواسم ونصف بواقع 3 قبل الاحتراف وموسم ونصف بعد الاحتراف، وشارك رمضان صبحى مع الأهلى فى 110 مباريات فى مختلف البطولات المحلية والقارية بإجمالى 7606 دقيقة لعب، وسجل مع الأهلى 24 هدفا وصنع 21 هدف، وتوج رمضان صبحى مع الأهلى بـ7 بطولات، بواقع ثلاث بطولات للدوري، وبطولتين للسوبر المصري، وبطولة الكونفدرالية الأفريقية، ودورى أبطال أفريقيا الذى حسمه الأهلى بعد رحيل اللاعب ولكنه احتسب له.