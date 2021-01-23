شكرا لقرائتكم خبر عن كأس العالم لكرة اليد.. لحظة بكاء على زين عقب خروجه مصابا أمام بيلاروسيا.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أظهر مقطع فيديو نشره الحساب الرسمى لمونديال اليد، بكاء النجم على زين، نجم المنتخب المصرى لكرة اليد، عقب خروجه من مباراة المنتخب الوطنى أمام بيلاروسيا، التى أقيمت مساء أمس الجمعة، مشيدا بحماسه وتشجيعه لزملائه داخل الملعب.





كأس العالم لكرة اليدكأس العالم لكرة اليد

ونشر حساب النسخة 27 من بطولة العالم لكرة اليد للرجال - مصر 2021، عبر انستجرام، مقطع الفيديو، ظاهرا بكاء النجم المصرى، أتبعها بالقول: "رغم الإصابة، لا يتوقف عن تشجيع أبناء بلاده".

كأس العالم لكرة اليد

وطمأن مجدى أبو المجد، مدرب عام منتخب مصر لكرة اليد، جماهير الكرة المصرية على "على زين" نجم الفراعنة بعد إصابته فى مباراة الأمس أمام منتخب بيلاروسيا فى ثانى جولات الفراعنة بالدور الرئيسى لبطولة كأس العالم لكرة اليد المقامة حالياً فى مصر.



​كأس العالم لكرة اليد ​كأس العالم لكرة اليد

وكان النجم على زين، لاعب منتخب مصر لكرة اليد، أعرب عن سعادته بالفوز العريض الذى حققه نجوم الفراعنة على بيلاروسيا، بنتيجة (35 - 26) فى ثان مواجهات الدور الرئيسى للمجموعة الرابعة بالبطولة التى تستضيفها مصر حاليا وتستمر حتى يوم 31 يناير الجارى ليقطع منتخب مصر، شوطا كبيرا فى حسم التأهل لربع نهائى كأس العالم.





كأس العالم لكرة اليد

وتحدث زين فى تصريحات تلفزيونية لقناة أون تايم سبورتس عن مواجهة سلوفينيا المقرر لها الأحد المقبل قائلا:" بالنسبة لنا اللقاء حياة أو موت وهنموت نفسنا فى الملعب، هى ساعة هنبذل فيها قصارى جهدنا للفوز بالمباراة".

وطمأن زين جمهوره على إصابته قائلا: "التشخيص المبدئى خلع فى الإصبع، وسأجرى أشعة للتأكد من حجمها وأستطيع اللعب حتى ولو صابعى اتجبس" مختتما:" الأهم أننا فوزنا بمباراة بيلاروسيا والروح متواجدة بين اللاعبين".