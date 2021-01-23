شكرا لقرائتكم خبر عن تأكيدا لليوم السابع.. مصطفى محمد وبن شرقى يقودان الزمالك أمام أسوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن البرتغالي جايمي باتشيكو، المدير الفني لفريق الزمالك، التشكيل الذى سيخوض به مباراة اليوم أمام أسوان ضمن مباريات الجولة التاسعة من الدورى والتى تقام باستاد بتروسبورت.

وفضل البرتغالي جايمي باتشيكو عودة مصطفى محمد لقيادة الهجوم بعد استعادة مستواه ولياقة المباريات، كما عاد أشرف بن شرقي للمشاركة فى مركزه الأساسي وهو الجناح الأيمن، بعدما شارك فى المباريات الماضية في مركز المهاجم الصريح، فيما تم استبعاد محمد أوناجم.

فيما يجلس علي دكة البدلاء كل من : محمد عواد - محمد عبد السلام - عبد الله جمعة - حمزة المثلوثي - فرجنى ساسى - إسلام جابر – محمود عبد الرازق شيكابالا – حسين فيصل – أسامة فيصل

ويضم تشكيل الزمالك كلاً من :

حراسة المرمي : محمد أبو جبل

خط الدفاع : حازم إمام – محمود حمدي الونش – محمد عبد الغني – أحمد فتوح

خط الوسط : طارق حامد – إمام عاشور - أحمد سيد زيزو - يوسف أوباما - بن شرقي

خط الهجوم : مصطفى محمد

ويدخل الزمالك المباراة محتلاً المركز الثانى برصيد 19 نقطة من 7 مباريات حقق الفوز في 6 وتعادل فى واحدة، وسجل لاعبوه 12 هدفا، وسكنت شباكه هدفين، ويتبقي له مباراة مؤجلة امام الأهلي من الجولة الرابعة للدوري.

فيما يحتل أسوان المركز الرابع عشر برصيد 6 نقاط، بعد أن لعب 7 مباريات فاز في 2 وتعادل في واحدة وخسر 4 وسجل لاعبوه 4 أهداف وسكنت شباكه 9 اهداف .