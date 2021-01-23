شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد اليوم السبت الموافق 23 يناير 2021، العديد من الأحداث الرياضية المهمة، وأبرزها، طبيب الأهلي يقدم تقريرا عن المصابين فى الفريق لـ موسيماني، وفرجانى ساسى يزيد الغموض ويرفض الحديث عن التجديد للزمالك.

طبيب الأهلي يقدم تقريرا عن المصابين في الفريق لـ موسيماني

يقدم طبيب الأهلي الدكتور أحمد أبو عبلة تقريراً للجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي عن المُصابين في الفريق، وهم وليد سليمان ومحمد محمود ومحمود متولي وناصر ماهر وكريم نيدفيد ، ويستسفر موسيماني من طبيب الفريق عن أحوال المصابين في الفريق وموقفهم من التدريبات التأهيلية .

فرجانى ساسى يزيد الغموض ويرفض الحديث عن التجديد للزمالك

مازال الدولى التونسى فرجانى ساسى، لاعب وسط فريق الكرة الأول بنادى الزمالك، لم يحسم موقفه من تجديد تعاقده مع القلعة البيضاء، حيث ينتهى عقد اللاعب مع الزمالك بنهاية الموسم الحالى، ما يمنحه أحقية التوقيع لأى نادٍ آخر خلال فترة الانتقالات الشتوية فى شهر يناير الجارى.

وزير الرياضة يعقد اجتماعه الثاني مع رؤساء الوفود المشاركة بمونديال اليد

عقد الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، اجتماعا عبر تقنية الفيديو كونفرانس مع روؤساء الوفود المشاركة ببطولة العالم لليد، فى إطار إجتماعاته مع رؤساء الوفود المشاركة ببطولة العالم لكرة اليد والتى تستضيفها مصر خلال الفترة من 13 حتى 31 يناير 2021، لطمأنتهم على الإجراءات الصحية المتبعة والإجراءات اللازمة للمحافظة على جميع المشاركين فى المونديال، بحضور الدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولى لكرة اليد، والمهندس هشام نصر رئيس اللجنة المنظمة للمونديال ورئيس الاتحاد المصرى لكرة اليد وحسين لبيب مدير النسخة الـ 27 من بطولة العالم لكرة اليد للرجال "مصر 2021"، والدكتور علاء عيد رئيس اللجنة الطبية بالبطولة.

اتحاد الكرة يتراجع ويصرف رواتب شهرية للجنة الانضباط

تراجعت اللجنة الثلاثية لإدارة اتحاد الكرة عن قرارها السابق بعدم صرف رواتب شهرية للجان، ومن بينها الانضباط، بداعى تحويل جميع اللجان إلى إدارات، قبل أن تتراجع اللجنة وتقرر استمرار لجنة الانضباط برئاسة المستشار سيد البندارى مع صرف رواتب شهرية لجميع أعضاء اللجنة.

مدرب سموحة يكشف موقف أحمد عبد القادر من العودة للأهلى

كشف أحمد سامى، المدير الفنى لفريق سموحة، عن إمكانية قطع إعارة أحمد عبد القادر لاعب الأهلى المعار إلى سموحة، وذلك بعد تألقه مع الفريق السكندرى فى مباراة بيراميدز الأخيرة بالدوري.

مدرب منتخب اليد يعلن جاهزية على زين لمواجهة سلوفينيا ويؤكد دعم الجماهير

طمأن مجدى أبو المجد، مدرب عام منتخب مصر لكرة اليد، جماهير الكرة المصرية على على زين نجم الفراعنة بعد إصابته فى مباراة الأمس أمام منتخب بيلاروسيا فى ثانى جولات الفراعنة بالدور الرئيسى لبطولة كأس العالم لكرة اليد المقامة حالياً فى مصر.

الأهلي يحسم مصير عروض صلاح محسن في يناير

حسم النادي الأهلي مستقبل رحيل صلاح محسن مهاجم الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، وأعلنوا بقاء اللاعب وعدم رحيله بعدما تلقى عروضاً من أندية محلية أبرزها من إنبي وسموحة ورحب اللاعب في الرحيل حتى يشارك في المباريات.