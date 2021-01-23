شكرا لقرائتكم خبر عن مدير بطولة العالم لكرة اليد فى رسالة للمنتخبات: شرف كبير وجودكم بمصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد حسين لبيب، مدير بطولة كأس العالم لكرة اليد، أن بطولة مونديال اليد هذا العام لها أهمية خاصة لأسرة كرة اليد العالمية، ليس فقط لأنها بطولة عالم ولكن لأنها الحدث الرياضى الأول فى 2021 فى ظل الظروف الصعبة الخاصة بفيروس كورونا، مشيراً إلى أنه شرف كبير أن تكونوا هنا معنا فى النسخة 27 من البطولة، لنحتفل ونستمتع برياضتنا المحببة ونتنافس للفوز بأغلى لقب.

ووجه حسين لبيب رسالة لجميع المنتخبات المشاركة فى البطولة، نقلها الموقع الرسمى للنسخة 27 من بطولة العالم لكرة اليد للرجال - مصر 2021، جاء نصها:

"أعزائى أسرة كرة اليد.. إنه شرف كبير أن تكونوا هنا معنا فى النسخة 27 من بطولة العالم لكرة اليد مصر 2021، معا نحتفل ونستمتع برياضتنا المحببة ونتنافس للفوز بأغلى لقب، لقب بطولة العالم وكأسها الغالى".

وأضاف لبيب، "لأسبوعين، يشاهد جمهور كرة اليد البطولة من خلال التليفزيون ووسائل التواصل الاجتماعى، بينما تتنافس فرق كرة يد على المستوى العالمى وتقدم أفضل مستوياتها على صالات البطولة، تلك النسخة لها أهمية خاصة لنا كأسرة كرة اليد، ليس فقط لأنها بطولة العالم، ولكن لأنها الحدث الرياضى الأول فى 2021 فى ظل الظروف الصعبة الخاصة بفيروس كورونا".

وتابع لبيب، "نحن فى اللجنة المنظمة، بالتنسيق مع سلطات عديدة بالحكومة المصرية والاتحاد الدولى للعبة ومنظمة الصحة العالمية، قدمنا أقصى ما لدينا للتأكد من إقامة كل المشاركين فى مناخ صحى وآمن بمصر، مصر 2021 هى أيضا فرصة ذهبية للفرق التى تأهلت للألعاب الأولمبية – طوكيو 2020، التى ستقام فى صيف هذا العام، للاستعداد ومواجهة بعضهم البعض".

واختتم لبيب: "أنا واثق بأننا نستمتع بمنافسات قوية ومثيرة بين كل الفرق، بينما تبقى علاقاتنا المثمرة هى أساس صداقتنا، نتمنى لكم إقامة سعيدة، مشاركة قوية ومنافسة شريفة".