شكرا لقرائتكم خبر عن أرى بابل يتقدم للإسماعيلى أمام غزل المحلة بالشوط الأول.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم فريق الإسماعيلى على غزل المحلة بهدف دون مقابل فى الشوط الأول أحرزه أرى بابل فى المباراة التى تجمعهما حاليا ضمن مباريات الجولة التاسعة من بطولة الدورى المصرى الممتاز باستاد المحلة.

ونجح الأنجولى أرى بابل مهاجم فريق الاسماعيلى فى التقدم لفريقه عن طريق ضربة جزاء بالدقيقة 41 عقب لجوء الحكم محمود عاشور لـ" VAR " وظهور اللاعب خالد رسلان بلمس الكرة داخل منطقة جزاء غزل المحلة.

وبدأ الإسماعيلى بقيادة أحمد العجوز بتشكيل يضم كلا من: في حراسة المرمى محمد صبحى وفى خط الدفاع محمود البدرى و مروان الصحراوى و كاستيلو و محمد بيومى و في خط الوسط محمد عادل و محمود دونجا وأحمد مدبولى و أحمد مصطفى وجاء في الهجوم أرى بابل و فخر الدين بن يوسف.

بينما جاء تشكيل فريق غزل المحلة بقيادة خالد عيد كالتالى : محمد فتح الله و محمود علاء و هشام بلحة و أشرف سيد و خالد رسلان و إسلام فؤاد و عمرو شعبان و يحيى حامد و بسام ماهر و أحمد عبد الفتاح و أحمد النادري.

يحتل غزل المحلة المركز الرابع عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد سبعة نقاط بعدما لعب 8 مباريات فاز في لقاء وتعادل في أربع مباريات وخسر ثلاث مباريات وسجل لاعبوه ستة أهداف وتلقت شباكه عشرة، فيما يحتل الاسماعيلى المركز السادس عشر برصيد 6 نقاط، بعدما خاض 7 مباريات فاز فى لقاء وتعادل فى ثلاث مواجهات، وخسر ثلاث مباريات، وسجل لاعبوه 7 أهداف وتلقت شباكه 9، ومازال لديه لقاء مؤجل.

محمود عاشور خلال مراجعة الـ" VAR "

هدف أرى بابل بمرمى غزل المحلة