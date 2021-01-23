شكرا لقرائتكم خبر عن س و ج.. كل ما تريد معرفته عن مباراة الزمالك وأسوان اليوم فى الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدخل فريق الزمالك اختباراً محلياً الليلة عندما يواجه أسوان فى الدورى الممتاز، ويبحث الأبيض عن العودة لصدارة المسابقة المحلية التى يعتليها الأهلى بشكل مؤقت عقب الفوز بريمونتادا على المقاولون العرب 3 / 2، كما يبحث تماسيح النيل عن انتزاع الثلاث نقاط أو حصد نقطة واحدة على الأقل.

س: ما هو موعد وملعب مباراة الزمالك وأسوان؟

ج: الزمالك يلتقى مع أسوان فى الخامسة مساء اليوم، السبت، ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري الممتاز باستاد بتروسبورت.

س: ماذا عن موقف الزمالك وأسوان فى الدوري؟

ج: يدخل الزمالك المباراة محتلاً المركز الثانى برصيد 19 نقطة، بعدما خاض 7 مباريات حقق الفوز فى 6 وتعادل فى واحدة، وسجل لاعبوه 12 هدفاً، وسكنت شباكه هدفين، فيما يحتل أسوان المركز الرابع عشر برصيد 6 نقاط، بعدما لعب 7 مباريات فاز في 2 وتعادل في واحدة وخسر 4 وسجل لاعبوه 4 أهداف وسكنت شباكه 9.

س: ما القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وأسوان؟

ج: تنقل قناة أون تايم سبورت مباراة اليوم على الهواء مباشرة.

س : ما التشكيل المتوقع للزمالك في مباراة اليوم؟

ج: من المتوقع أن يخوض الزمالك المباراة بتشكيل مكون من: محمد أبو جبل في حراسة المرمى، في الدفاع أحمد فتوح، محمود حمدى الونش، محمد عبد الغنى، حازم إمام، في الوسط أحمد سيد زيزو، إمام عاشور، يوسف أوباما، طارق حامد، اشرف بن شرقى في الهجوم مصطفى محمد.

س: ماذا عن استعدادات أسوان للمباراة؟

ج: يستعيد أسوان عدداً من العناصر المهمة للفريق، وفي مقدمتهم محمد جابر ميدو، والذى غاب عن مباراة غزل المحلة للإيقاف، بالإضافة إلى عودة عمرو ناصر وإسلام سري بعد تعافيهما من الإصابة، وكان مجلس إدارة أسوان قد نجح في إنهاء اجراءات قيد أحمد صبحي وحمادة الألفي ليتم ضمهما إلى قائمة الفريق قبل مباراة الزمالك.

ومن المتوقع أن يبدأ أسوان المباراة بتشكيل مكون من: في حراسة المرمى عمر رضوان، محمد جابر ميدو، محمود شبانة، عمرو الحلوانى، محمد العشرى،عبد الله السنجهاوى، هيثم الفيل، سولمون منساه، أحمد صغيرى، أحمد خالد ، جون أفيرى.