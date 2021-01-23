شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة يجتمع مع مديرى صالات مونديال اليد بالفيديو كونفرانس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شدد الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، خلال اجتماعه مع مديرى الصالات المستضيفة لمنافسات بطولة العالم لكرة اليد والتى تستضيفها مصر حاليا فى صالات العاصمة الإدارية والقاهرة والسادس من أكتوبر وبرج العرب، على أهمية استمرار التركيز فى التطبيق الصارم لكافة الإجراءات والضوابط التنظيمية والخطة الطبية على جميع المشاركين فى المونديال، كما شارك محمد ثابت رئيس اللجنة الإعلامية للمونديال والدكتور مدحت البلتاجى المستشار الفنى للبطولة عبر الفيديو كونفرانس.

وحضر اجتماع وزير الشباب والرياضة مع مديرى الصالات الدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولى لكرة اليد والمهندس هشام نصر نصر رئيس اللجنة المنظمة للبطولة ورئيس الاتحاد المصرى لكرة اليد وحسين لبيب مدير البطولة

وخلال الاجتماع، استمع وزير الشباب والرياضة لكافة الملاحظات والاستفسارات والتعقيبات التى وردت من مديرى الصالات والمتعلقة بسير الإجراءات وأداء مختلف اللجان التنظيمية، خاصة المتطوعين، ومتطلبات الفرق والبعثات المشاركة فى المونديال.

وأضاف وزير الشباب والرياضة أنه فخور بالشباب المصرى الذى يعمل ضمن لجان المتطوعين بالبطولة، ويمثل أحد أهم أدوات نجاح العملية التنظيمية ليس فقط كونهم مدربين ولكنهم منتمين لأعلى الكليات والجامعات المصرية الحكومية والخاصة الأمر الذى مكنهم من التواصل بلغات مختلفة وبأسلوب راقى ومتميز مع الوفود الأجنبية المشاركة فى البطولة.

وأشار إلى أن هؤلاء الشباب أصبحوا يمثلون رصيدا كبيرا من الخبرات الفنية والإدارية تمتلكها المنظومة الرياضية المصرية سوف تكون ضمن الإمكانات التى تمتلكها مصر حال استضافتها لمختلف الأحداث والبطولات الرياضية العالمية .

كما تناول الاجتماع بحث كافة المتطلبات الخاصة بالمباريات وتدريبات الفرق وتوقيتاتها وتوجه مديرو الصالات بالشكر لوزير الرياضة ورئيس الاتحاد الدولى لكرة اليد ورئيس اللجنة المنظمة ومدير البطولة على حرصهم على التواصل معهم بشكل مستمر لتوفير كافة الإمكانات وحل جميع المشكلات التى تعتبر العملية التنظيمية للبطولة.

كما تضمن الاجتماع بحث الجوانب الإعلامية للمونديال والذى يتولاه الاستاذ محمد ثابت حيث تم مناقشة البث الفضائى والتغطية الإعلامية من مختلف وسائل الإعلام العالمية والمتابعين لأخبار ومنافسات المونديال عبر وسائل التواصل الاجتماعى للمونديال والموقع الالكترونى للبطولة.

ومن جانبه أكد المهندس هشام نصر أنه علينا جميعا أن نتحمل مسؤلياتنا سواء تجاه الفرق المشاركة أو للعملية التنظيمية بكاملها حتى نضمن نجاح هذا الحدث العالمى متمنياً التوفيق للمنتخب المصرى ومواصلة تألقه فى المونديال .

وفى نهاية الاجتماع أكد الكابتن حسين لبيب مدير البطولة على أهمية الاستمرار فى تنفيذ التكليفات والإعداد الجيد ومغادرة الفرق وكافة الأمور التنظيمية للبطولة. حتى آخر يوم فى البطولة حتى نضمن خروج المونديال بالشكل اللائق والمشرف والذى يليق بسمعة مصر ومكانتها على مستوى العالم.