شكرا لقرائتكم خبر عن منتخبات الجزائر وأيسلندا وأورجواى لكرة اليد فى زيارة لمنطقة الأهرامات .. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبلت منطقة آثار الهرم عدد من منتخبات كرة اليد المشاركة في النسخة لـ 27 لبطولة العالم لكرة اليد للرجال 2020 و التى تستضيفها مصر خلال الفترة من 13 وحتي 31 يناير.

وحرص أعضاء منتخبات كل من أيسلندا، والجزائر، وأورجواي، لكرة اليد علي زيارة منطقة أهرامات الجيزة، ومشاهدة تمثال أبو الهول، حيث التقطوا العديد من الصور التذكارية، مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية وضوابط السلامة الصحية المقررة من قبل الاتحاد الدولى لكرة اليد لأعضاء الفرق المشاركة وتلك الخاصة بزيارة المواقع والمتاحف الأثرية في مصر.

تجدر الاشارة إلى أن وزارة السياحة والآثار، تحرص على الاستفادة من استضافة مصر لهذه البطولة للترويج للمقاصد السياحة المصرية، حيث نظمت العديد من الزيارات للمناطق السياحية والأثرية.

و قد زار أعضاء منتخبات فرنسا، وسويسرا، واليابان، وألمانيا والكونغو منطقة الأهرامات وقد قاموا بنشر صورهم علي مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بهم مما يعد خير دعاية للترويج والتنشيط السياحي للمقاصد المصرية وأن مصر بلد أمن للسفر مما يزيد من ثقة السياح الوافدين لها.