شكرا لقرائتكم خبر عن فرجاني ساسي على دكة بدلاء الزمالك أمام أسوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر البرتغالي جايمي باتشيكو، المدير الفنى لفريق الزمالك، على التشكيل الذى سيخوض به مباراة اليوم أمام أسوان ضمن مباريات الجولة التاسعة من الدورى والتى تقام باستاد بتروسبورت.

ويضم تشكيل الزمالك كلا من :

حراسة المرمي : محمد أبو جبل

خط الدفاع : حازم إمام – محمود حمدي الونش – محمد عبد الغني – أحمد فتوح

خط الوسط : طارق حامد – إمام عاشور - أحمد سيد زيزو - يوسف أوباما - بن شرقي

خط الهجوم : مصطفى محمد

ويحتفظ باتشيكو بفرجاني ساسي لاعب الوسط علي دكة البدلاء مع شيكابالا وأوناجم كأوراق رابحة سيتم الدفع بهم وفقا لظروف اللقاء.

يدخل الزمالك المباراة محتلاً المركز الثانى برصيد 19 نقطة من 7 مباريات حقق الفوز في 6 وتعادل فى واحدة، وسجل لاعبوه 12 هدفا، وسكنت شباكه هدفين، ويتبقي له مباراة مؤجلة امام الأهلي من الجولة الرابعة للدوري.

فيما يحتل أسوان المركز الرابع عشر برصيد 6 نقاط، بعد أن لعب 7 مباريات فاز في 2 وتعادل في واحدة وخسر 4 وسجل لاعبوه 4 أهداف وسكنت شباكه 9 اهداف .

وكان البرتغالى جايمى باتشيكو المدير الفنى أعلن أمس الجمعة عن قائمة المباراة والتى ضمت كلاً من: حراسة المرمى: محمد أبو جبل – محمد عواد، خط الدفاع: محمد عبد الغني – محمود حمدي الونش – محمد عبد السلام - عبد الله جمعة – أحمد فتوح – حازم إمام – حمزة المثلوثي – أحمد عيد، خط الوسط: فرجاني ساسي - طارق حامد – يوسف إبراهيم أوباما – إسلام جابر – إمام عاشور – أحمد سيد زيزو – محمد أوناجم – محمود عبد الرازق شيكابالا – أشرف بن شرقي – حسين فيصل، خط الهجوم: مصطفى محمد – أسامة فيصل