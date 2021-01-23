شكرا لقرائتكم خبر عن مؤمن زكريا لن يسافر مع بعثة الأهلي إلى مونديال الأندية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف النادى الأهلى مصير مؤمن زكريا، لاعب الفريق السابق، من السفر مع بعثة المارد الأحمر إلى قطر للمشاركة فى بطولة العالم للأندية المقرر إقامتها خلال الفترة من 1 حتى 11 فبراير المقبل، خاصة أن الفترة الماضية شهدت جدلاً بشأن إمكانية سفر مؤمن زكريا الذى يعانى من ظروف صحية تمنعه من ممارسة الكرة منذ فترة طويلة.

وقال محمد مرجان المدير التنفيذى للأهلى فى تصريحات تليفزيونية، إن إدارة النادى كانت ترغب فى تواجد مؤمن زكريا فى هذه الرحلة والبطولة العالمية والمهمة لأى أهلاوى، لكن الظروف الصعبة التى تقام فيها البطولة بسبب جائحة كورونا جعلت من الصعب سفر مؤمن زكريا مع الفريق والتواجد خلال هذه البطولة.

من ناحية أخرى، يقدم طبيب الأهلى الدكتور أحمد أبو عبلة تقريراً للجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى المدير الفنى للأهلى عن المُصابين فى الفريق، وهم وليد سليمان ومحمد محمود ومحمود متولى وناصر ماهر وكريم نيدفيد، ويستسفر موسيمانى من طبيب الفريق عن أحوال المصابين فى الفريق وموقفهم من التدريبات التأهيلية .

وحصل فريق الكرة بالأهلى على راحة من التدريبات اليوم ،السبت، بعدما خاض أمس مراناً إستشفائياً عقب الفوز المُثير الذى حققه الفريق مساء أمس الأول، الخميس، على المقاولون العرب بثلاثة أهداف لهدفين فى الجولة التاسعة من بطولة الدورى الممتاز.