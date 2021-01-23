شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يستعيد محمد فاروق وإبراهيم حسن قبل مواجهة الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعيد فريق الكرة الأول بنادى بيراميدز جهود الثنائى محمد فاروق وإبراهيم حسن قبل مواجهة الأهلى المقرر لها السابعة والنصف مساء الثلاثاء، المقبل باستاد الدفاع الجوى، ضمن منافسات الجولة العاشرة من عمر مسابقة الدورى الممتاز.

ومن المنتظر أن يعود محمد فاروق لتدريبات بيراميدز بعد تعافيه من الإصابة بشد فى عضلة السمانة، خلال مشاركته فى المران الختامى الذى سبق مواجهة وادى دجلة فى المباراة التى جمعتهما الاثنين الماضى على استاد الدفاع الجوى في اللقاء المؤجل من الجولة الثالثة لمسابقة الدوري الممتاز وانتهت بتعادل الفريقين بهدف لكل منهما.

كما أصبح من حق إبراهيم حسن صانع ألعاب الفريق العودة للمشاركة مع بيراميدز فى المباريات بعد رفع الإيقاف الذى أقرته لجنة الانضباط بالاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" لمدة شهرين، بسبب حصول اللاعب على دواء يحمل نسبة من المنشطات.

وكانت مواجهة المقاولون العرب التى أقيمت يوم 16 يناير الجارى هى الأخيرة التى يغيب عنها إبراهيم حسن عن صفوف فريقه، حيث تم رفع الإيقاف يوم 18 يناير، وبعدها أصبح من حق اللاعب المشاركة مع بيراميدز بشكل طبيعى.

وقرر الجهاز الفني لفريق نادي بيراميدز بقيادة الأرجنتيني رودلفو أروابارينا، عدم حصول اللاعبين على راحة بعد التعادل الإيجابى مع سموحة، والإعداد مباشرة لمباراة الأهلى.

وحقق فريق سموحة التعادل أمام بيراميدز بنتيجة 1 / 1 فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الجمعة، على ستاد الإسكندرية ضمن منافسات الجولة التاسعة لمسابقة الدوري الممتاز، حيث تقدم إبراهيم عادل لبيراميدز ثم نجح مصطفى فتحى بعد أقل من دقيقة فى تسجيل التعادل لسموحة، ليصبح الفريق السكندرى أكثر الفرق تحقيقًا للتعادلات فى مسابقة الدورى بالموسم الحالى حتى الأن.

بهذه النتيجة يرتفع رصيد سموحة للنقطة 9 فى المركز التاسع، بعدما خاض 8 مباريات فاز فى واحدة وتعادل فى 6 لقاءات وخسر مباراة وسجل لاعبوه 8 أهداف وتلقت شباكه 9 أهداف ومازال لديه لقاء مؤجل فيما يحتل بيراميدز المركز الخامس برصيد 13 نقطة بعد أن لعب 8 مباريات فاز في ثلاثة مباريات وتعادل في 4 وخسر لقاء وحيد وسجل لاعبيه 11 أهداف وتلقت شباكه 8 أهداف ومازال لديه لقاء مؤجل.