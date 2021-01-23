بمشاركة النني.. أرسنال يودع كأس الاتحاد الإنجليزي على يد ساوثامبتون

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

حقق نادي ساوثامبتون فوزا بهدف نظيف على نظيره أرسنال، ضمن منافسات الدور الرابع من كأس الاتحاد الإنجليزي.

وشهدت المباراة هدفاً وحيداً سجله جابرييل ماجاليس مدافع أرسنال بالخطأ في مرماه.

وعرف اللقاء مشاركة النجم المصري محمد النني لمدة 57 دقيقة، قبل أن يغادر اللعب بديلاً لتوماس بارتي زميله في الفريق.

وأقصى ساوثامبتون نظيره أرسنال من منافسات كأس الاتحاد الإنجليزي، ليتأهل لدور الـ16 من البطولة.

وسيلاقي ساوثامبتون نظيره وولفرهامبتون في دور الـ16 من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.

تفاصيل المباراة

جاء التهديد الأول بعد مرور 5 دقائق على بداية المباراة، بعدما نفذ جيمس وارد براوس لاعب ساوثامبتون كرة من ركلة ركنية بعرضية إلى داخل منطقة الجزاء، تحولت بشكل رائع مباشرة تجاه المرمى واصطدمت بالعارضة العلوية لمرمى الحارس لينو.

وتمكن ساوثامبتون من إحراز هدف أول بعدما اخطأ محمد النني في إخراج الكرة من على حدود منطقة جزاء أرسنال، ليقطعها لاعبو ساوثامبتون وتصل الكرة لكايل ولكر بيترز الذي سدد كرة أرضية قوية من على حدود الجبهة اليسرى لمنطقة جزاء أرسنال، لتصطدم الكرة بقدم جابرييل مدافع أرسنال لتغير الكرة مسارها وتسكن شباك الحارس لينو.

وأجرى ميكيل أرتيتا مدرب أرسنال تغييراً في الدقيقة 58، بإقحام توماس بارتي بدلاً من محمد النني.

وسدد بوكايو ساكا لاعب ارسنال تسديدة قوية في الدقيقة 70 من زمن اللقاء، من داخل منطقة الجزاء مرت بشكل بعيد أعلى العارضة العلوية لمرمى ساوثامبتون.