"مصطفى محمد مهاجماً".. تشكيل الزمالك لمباراة أسوان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رامي بشاي:

أعلن البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني لنادي الزمالك، تشكيل الفريق لمباراة أسوان في الدوري.

ويلعب الزمالك مع أسوان بملعب استاد بتروسبورت ضمن الجولة التاسعة للمسابقة.

ووفقاً لتشكيل الزمالك، عاد أشرف بنشرقي لمركزه في وسط الملعب المهاجم، بعدما لعب مؤخراً في مركز المهاجم الصريح.

وعاد مصطفى محمد لقيادة هجوم الزمالك في التشكيل الأساسي، بعد غيابه لفترة طويلة انتظاراً لموقفه من الإحتراف الخارجي.

وجاء تشكيل الزمالك:

حراسة المرمى: محمد أبو جبل.

الدفاع: أحمد أبوالفتوح - محمد عبدالغني - محمود حمدي "الونش" - حازم إمام.

الوسط: طارق حامد - إمام عاشور.

ثلاثي خلف المهاجم: أشرف بنشرقي - يوسف إبراهيم "أوباما" - أحمد سيد "زيزو".

الهجوم: مصطفى محمد.

فيما يجلس على دكة البدلاء كل من: محمد عواد - محمد عبدالسلام - عبدالله جمعة - حمزة المثلوثي - فرجاني ساسي - إسلام جابر- محمود عبدالرازق شيكابالا- أسامة فيصل - حسين فيصل.