صلاح يتوج بجائزة لاعب شهر ديسمبر.. ويصرح: الأمور ستكون على ما يرام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

أعلن نادي ليفربول الإنجليزي، عن تتويج النجم المصري محمد صلاح مهاجم الفريق، بجائزة لاعب شهر ديسمبر.

وتفوق الملك المصري على الثنائي البرازيلي فابينيو وروبيرتو فيرمينو، ليظفر بجائزة أفضل لاعب خلال الشهر الماضي.

وسجل صلاح 6 أهداف خلال 8 مباريات خاضها خلال شهر ديسمبر، ليضع نفسه كهداف للريدز خلال هذا الموسم.

وقال صلاح في تصريحات للموقع الرسمي لليفربول عقب التتويج بالجائزة: "شكراً جزيلا، إنه أمر رائع ولكن نحن نحتاج أن نفوز ببعض المباريات القادمة لنا".

وأضاف: "الوضع ليس جيداً خلال الوقت الحالي، ولكن نريد أن نضع تركيزنا على كل مباراة قادمة، وأن نكون سوياً".

واختتم: "أود أن أشكر الجماهير على التصويت لي، نحن فقط نحتاج أن نكون سوياً، نساند الفريق، وأنا متأكد من أن كل الأمور ستكون على ما يرام".