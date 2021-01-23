أيمن عبدالعزيز: أرفض المقارنة بين إمام وساسي.. وبيراميدز يعاني من أزمة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

قال أيمن عبدالعزيز، لاعب ومدرب الزمالك السابق، إن المدير الفني لفريقه، باتشيكو أوجد عدالة كروية سواء في التشكيل أو اختياراته للاعبين فيختار اللاعب الأجهز والذي يتدرب جيداً.

وأشار عبد العزيز، خلال مداخلة مع برنامج "بي أون تايم" مع الإعلامي كريم رمزي، إلى أن الزمالك لديه أشياء كثيرة مميزة في الملعب بخلاف الاستحواذ كالتحرك بالكرة وبدونها.

وأشاد مدرب الزمالك السابق، بلاعب فريقه إمام عاشور، قائلاً:"هو من المواهب في الدوري المصري ولديه إمكانيات هائلة منذ كان لاعباً في صفوف حرس الحدود ولا تُعني عدم مشاركته في المباريات الماضية أنه سيء بل كان يتمرن جيداً لذا حين جائته الفرص تمسك بها وظهر جيداً، مضيفاً:"الأمر درس للجميع، ولابد أن يتم دعمه فمازال لديه الكثير وعليه المحافظة على مستواه".

ورفض عبد العزيز المقارنة بين إمام عاشور ونظيره التونسي بالفريق فرجاني ساسي، قائلاً:"جيد وجود أكثر من لاعب في الزمالك يجيدون اللعب في مراكز مختلفة مثل لعب أشرف بنشرقي في مركز مصطفى محمد وأوباما عند غيابهما، وساسي لاعب كبير وأعطى الزمالك كثيراً ويجب الاستفادة منه طيلة فترة تواجده".

وتطرق عبدالعزيز، لمستقبل اللاعب مصطفى محمد،:"لا أريده أن يفكر في كان نفسي أسافر ويفكر في الأولمبياد فلديه إمكانيات تذهب به لمكان أكبر ومازال صغيراً وبأدائه في الأولمبياد قد يصل لمرحلة أكبر من سانت إيتيان".

ولايجد عبدالعزيز تفسيراً لتراجع مستوى أداء لاعبي بيراميدز في الفترة الأخيرة، قائلاً:"لاعبين لديهم خبرات ولكن يجب أن يوجدوا دوافع ويتذكروا من أين آتوا للفريق وكيف كانوا يحصدون البطولات فالمشكلة الأساسية غياب الجمهور".

وبسؤاله عن هزيمة الأهلي في أكثر من بطولة العام الماضي رغم امتلاكه لاعبين مميزين، رد:"لم يكن هناك توفيق مثل مباراة الأهلي، الزمالك أدى جيدًا وقاتل اللاعبون على الكرة ولكن في النهاية هذه كرة القدم مكسب وخسارة".

وأتم مدرب الزمالك السابق، تصريحاته بالإشارة إلى أن تقنية الفيديو VAR لها دور مهم في العدالة التحكيمية طالما يرجع الحكام لها في قرارتهم، مشيداً بالثلاثي علي ماهر، المدير الفني للمصري، هيثم شعبان، المدير الفني لسيراميكا ورضا شحاته المدير الفني للجونة:"المدربون الكبار في العالم بدأو صغار وحصلوا على الفرصة والدعم".