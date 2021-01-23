مصدر يكشف لمصراوي كواليس عقوبة الشناوي.. وتقرير الحكم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد عبدالباسط:

مصدر يكشف ليلا كورة كواليس قرار إيقاف الشناوي.. وما جاء في تقرير الحكم

كشف مصدر مسؤول كواليس قرار إيقاف محمد الشناوي حارس مرمى النادي الأهلي، وما جاء في تقرير حكم المباراة.

وكان اتحاد الكرة قد أصدر بياناً عقب تعادل الأهلي والبنك الأهلي بملعب استاد المكس، وقرر إيقاف محمد الشناوي لمدة 4 مباريات وتغريمه مالياً، بسبب السلوك غير الرياضي، ثم بعد ذلك تم تقليص العقوبة لمباراة واحدة مع مضاعفة المقابل المادي.

وقال المصدر في تصريحات لـ"الخليج 365" " أن حكم المباراة محمد سلامة كتب في تقريره "محمد الشناوي جذبني، وقال لي أنا قائد الفريق لماذا لا تستمع لي، لماذا منحتني بطاقة صفراء".

وواصل "الحكم كتب أنه ترك الشناوي وذهب".

واستمر "لم يذكر الحكم أي أمور أخرى تتعلق بالواقعة واكتفى بما ذكره في التقرير".

وتابع المصدر "أحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية هو من اتخذ القرار في اليوم التالي للمباراة وتم إعلان إيقاف الشناوي 4 مباريات في بيان رسمي باسم لجنة المسابقات".

وأشار "القرار كان فردياً، وبعد نهاية الجولة، عقد مجاهد جلسة مع لجنة الحكام التي قالت له أنه وفقاً لتقرير الحكم لما حدث في الملعب، كان يجب أن يتم إنذار الشناوي فقط، وبالتالي كانت ستكون البطاقة الثانية ويعاقب بالإيقاف للطرد".

واختتم "لهذا قام مجاهد بتعديل القرار".