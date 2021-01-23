حارس طلائع الجيش: اتعرض لاختبارات أكثر من حراس الأهلي والزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

أكد محمد بسام حارس مرمى طلائع الجيش، أنه يتعرض لاختبارات أكثر من حراس فريقي الأهلي والزمالك، مشيراً إلى أنه تلقى عرضاً للإنضمام إلى بيراميدز في الصيف.

وقال بسام في تصريحات لقناة "اون تايم سبورتس" "أدائي ثابت خلال الفترة الأخيرة، طلائع الجيش يلعب في منتصف الجدول ولكننا فريق محترم، ونحاول أن نعمل ونتعب لكي يحالفنا التوفيق".

وأضاف: "أريد أن أوصل لمكان معين وأن أظهر بشكل جيد وهذا أمر يجعلني أشتغل على نفسي مؤخراً، محمد الشناوي وأبو جبل وجنش حراس كبار، والاختبارات التي تواجههم أقل مني بالتأكيد، وهذا يبين الإمكانيات بشكل كبير، وكانوا يلعبون في فرق في منتصف الجدول وعندما ظهروا بشكل مميز، تعاقد معهم الفرق الكبيرة مثل الأهلي والزمالك وبيراميدز".

وعن المباراة الأصعب بالنسبة له خلال الفترة الأخيرة، قال حارس طلائع الجيش: "نهائي كأس مصر أمام الأهلي كان من أصعب المباريات بالنسبة لي، والحمد لله حاولت الحفاظ على فارق الهدف حتى تعادلنا في أخر دقيقة ووصلنا إلى ركلات الترجيح ولكن لم يحالفنا الحظ ولم نقصر والجميع أشاد بنا".

وبسؤاله عن المهاجم الصعب بالنسبة له: "والتر بواليا مهاجم قوي جدا وذكي ولديه بنية قوية جدا وكان مزعج جدا بالنسبة لي عندما لعبت أمامه، ويأتي بعده صلاح أمين الذي لديه خبرة كبيرة".

واختتم بسام تصريحاته: "تلقيت العديد من العروض من الأندية خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، وأبرزهم الإسماعيلي وكان هناك حديث مع بيراميدز قبل تعاقدهم مع شريف إكرامي، ولكن طلائع الجيش لم يوافق على العروض لأنه لم يمتلك البديل واحترمت قرارهم، وعندما أرحل سيكون بالتراضي بين الطرفين".