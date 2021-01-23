موسيماني يشارك جماهير الأهلي اجواء اختيار القائمة النهائية لمونديال الأندية (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

أكد بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي، أنه انتهى من اختيار القائمة النهائية لفريق القلعة الحمراء والتي ستشارك في بطولة كأس العالم للأندية.

ويلتقي الأهلي بنظيره الدحيل القطري في افتتاح مونديال الأندية الذي سيقام في قطر، يوم 4 فبراير المقبل.

ونشر موسيماني عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، مقطع فيديو يغني به ليشارك به جماهير الأهلي، أجواء اختيار القائمة النهائية لمونديال الأندية.

وكتب موسيماني معلقاً على الفيديو: "صباح الخير، اليوم هو الأخير لتقديم القائمة النهائية التي تضم 23 لاعباً للمشاركة في كأس العالم للأندية".

وكان الأهلي أرسل في وقت سابق، قائمة مبدئية للفريق والتي ضمت 35 لاعباً.

وأضاف: "أشكر "بيج زولو" على التحفيز ومرافقتي لاختيار القائمة".

"بيج زولو" هو مغني راب شهير في جنوب أفريقيا، ويبلغ من العمر 34 عاماً.

جدير بالذكر أن الفائز من مباراة الأهلي والدحيل، سيلاقي بايرن ميونيخ الألماني في نصف نهائي مونديال الأندية.