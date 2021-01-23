سامي يشيد مصطفى فتحي وناشئ الأهلي.. ويعلق على هدف سموحة الملغي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

أبدى أحمد سامي، المدير الفني لنادي سموحة، رضاه عن أداء لاعبيه أمام بيراميدز خلال المباراة التي جمعتهما يوم أمس السبت ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

وأضاف سامي، خلال مداخلة مع بي أون تايم، مع الإعلامي كريم رمزي:"نعمل جيداً من بداية الموسم ولكن الأمر يتوقف على التوفيق، الحمدلله وصلنا كثيرًا لمرمى بيراميدز، حضرنا للمباراة جيداً وكنا نعرف النقاط التي نعمل عليها واللاعبين أدوا بنفس الطريقة التي تدربنا عليها والتزموا بالتكتيك وعلى المستوى الفني والجماعي كنا أفضل في أغلب الأوقات".

وعن لقطة الهدف الذي لم يُحتسب لفريقه خلال المباراة، قال المدير الفني لنادي سموحة:"الحكام لهم احترامهم ولا ألومهم ولكن VAR يساعد الحكم والكرة كانت واضحة أنها سكنت المرمى"، كما أشاد بلاعب فريقه الشاب المعار لصفوفهم من النادي الأهلي، أحمد عبدالقادر، قائلاً:"لم يلعب دوري ممتاز وتعاقدنا معه على سبيل الإعارة لمدة سنتين وهو خامة قوية وأدى مباراة جيدة وكذلك باق اللاعبين سموحة يطور اللاعبين وعبدالقادر لاعب تحت السن".

وأشاد كذلك سامي بلاعب الزمالك المعار لصفوفهم مصطفى فتحي، الذي سجل هدف التعادل لفريقه أمام بيراميدز، بقوله:"نادراً ما تتعاقد مع لاعب كبير ويكون ملتزماً بالتكتيك ولكن مصطفى التزم والهدف الذي سجله من تحركات تكتيكية تدربنا عليها فهو ظُلم في الزمالك وسيعود مرة أخرى لمستواه فهو قيمة فنية ومهارية وأخلاقية كبيرة ولكنه أُصيب أمام بيراميدز بكدمة قوية في الأنكل".

وأتم المدير الفني لسموحة تصريحاته بالإشارة إلى أن علي غزال، لاعب فريقه هو لاعب كبير يمتلك الخبرات وشارك معهم في البداية ولكن إصابته بكورونا إبعدته عن المباريات.