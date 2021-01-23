الدوري مع وليد | فيديو هجوم الفراج على إدارة الأهلي بسبب المقاطعة

وجه الإعلامي السعودي، وليد الفراج، انتقادات حادة إلى إدارة النادي الاهلي، التي تقوم في كثير من الأحيان باتخاذ موقف ضده، بمقاطعة برامجه، دون أسباب مقنعة.

وقال الفراج من خلال برنامج “الدوري مع وليد” المذاع على قناة “SBC” “الأهلي ماذا حقق؟.. كسب صفقة لاعب، ودخل في قضية، ونقلنا لاعب، وقاطعنا برنامج”.

وأضاف بقوله “لاحظ كل تاريخ النادي الأهلي مع البرامج اللي قمت فيها. القرار اللي يصدر من النادي الاهلي تجاه البرنامج يتوافق مع وضع شيء للفريق.. ليش ماني فاهم؟”.

ويتواجد الاهلي حاليًا في المركز الثالث بجدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، برصيد 26 نقطة، بفارق الأهداف عن الشباب صاحب المركز الثاني، و3 نقاط عن الهلال المتصدر.