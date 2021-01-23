السوق السعودي | مقطع فيديو يُدلل على نجاح صفقة الهلال وعبد الله الحمدان

تداولت جماهير الهلال السعودي خلال الساعات الماضية مقطع فيديو نشره مهاجم فريق الشباب، عبدالله الحمدان، عبر حسابه الرسمي بإنستجرام.

وظهر اللاعب في الفيديو واقفًا أمام سيارة، تبدو جديدة، مما اعتبره المغردون دلالة قوية على توقيعه مع الهلال بعد دخوله الفترة الحرة من عقده مع الليوث.

وتؤكد المصادر أن الحمدان قريب من الانضمام إلى نادي الهلال، بعد تعثر المفاوضات مع الشباب بشأن تجديد تعاقده، حيث أشارت إلى أن أسرة اللاعب ترغب في بقاءه داخل الرياض.

وأضافت بحسب صحيفة “الرياض” “نادي النصر خارج المفاوضات تمامًا، بسبب الأزمة المالية التي يعاني منها الفريق خلال الفترة الماضية، والتي جعلته يفشل في الحصول على شهادة الكفاءة المالية”.

وكانت الجماهير الشبابية قد أبدت استياءها من رئيس النادي، خالد البلطان، بعد رفضه الوصول إلى حل مع اللاعب، بحجة تدخل والده في المفاوضات، مؤكدين أن هذا الأمر طبيعي وحدث مع أكثر من نجم في الكرة السعودية.

البلطان كان قد أكد في تصريحات صحفية بأن الحمدان يريد دخول الفترة الحرة، من أجل فتح مزاد بين الأندية، خاصة وأنه يرفض مفاوضات الشباب، بعدما طالب والده الإدارة، بمبلغ 10 ملايين ريال سنويًا مقابل الموافقة على تجديد العقد، بينما قدمت الإدارة مبلغ 5 ملايين ريال.

جدير بالذكر أن عبدالله الحمدان خاض مع الشباب 40 مباراة، واستطاع هز الشباك 4 مرات، وقدم لزملاءه 6 تمريرات حاسمة.