الدوري السعودي | هاشم سرور يبشر عشاق النصر بنجومية علي الحسن

أشاد لاعب النصر السعودي السابق، هاشم سرور، باللاعب علي الحسن، ومستواه المميز الذي ظهر به خلال الفترة الأخيرة، مؤكدًا أنه سيكون عنصرًا لا غنى عنه في التشكيلة النصراوية.

وقال لاعب النصر السابق من خلال حسابه الشخصي على موقع “تويتر” “ميزان النصر، ومحور ارتكاز الفريق النجم اللاعب الكبير علي الحسن، أجاد في ربط الوسط بالهجوم والتحكم المميز في إيصال الكرة لأطراف الفريق”.

وأضاف هاشم سرور “تمريراته تصل بدقة وتواجده في الدائرة أهم ما يميزه. علي الحسن سيكون رقم كبير ومهم في تشكيل النصر في القادم. بإذن الله اتمنى له كل التوفيق”.

وكان النصر قد تعاقد الصيف الماضي مع علي الحسن قادمًا من الفتح “23 سنة”، لمدة 5 سنوات قادمة، وكلفت الصفقة خزينة النادي مبلغ 25 مليون ريال.