السوق السعودي | لماذا حُرم النصر من شهادة الكفاءة المالية؟

أكد الصحفي السعودي، أحمد العجلان، أن نادي النصر لم يقم حتى الآن بسداد أكثر من 7 مليون ريال، لمهاجم الاتفاق عبدالله آل سالم، بعد الحكم الذي صدر من قبل من مركز التحكيم الرياضي.

وقال العجلان من خلال حسابه الشخصي على موقع “تويتر” “مهاجم الاتفاق عبدالله آل سالم، لم يستلم حتى الآن المبالغ التي حُكِم بها لصالحه من قبل مركز التحكيم الرياضي على نادي النصر ( أكثر من 7 مليون ريال ) وهي من ضمن المبالغ واجبة السداد على النصر للحصول على رخصة الكفاءة المالية”.

وكانت لجنة الكفاءة المالية قد وضعت النصر ضمن 5 أندية، لم تحصل على شهادة الكفاءة المالية، وتم حرمانها رسميًا، من قيد اللاعبين في الميركاتو الشتوي.

وتعاقد النصر مع آل سالم في يناير من عام 2019، قادمًا من صفوف الفيحاء، على سبيل الإعارة، لمدة 6 أشهر، ثم تم شراء العقد نهائيًا في صيف العام ذاته، لكن العالمي اعتبر اتفاقه مع الفيحاء غير ملزم.

ولجأ اللاعب بعدها إلى لجنة الانضباط في الاتحاد السعودي لكرة القدم، من أجل تقديم دعوى قضائية ضد النصر، حكمت خلالها لجنة فض المنازعات لصالح الفيحاء، مع منح عبد الله آل سالم، أحقية التوقيع مع أي نادٍ، مجانًا، في يناير من عام 2020.