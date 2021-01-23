اخبار الهلال | الدوسري : تشجيع الهلال يجعل السعودية في صدارة السعادة السكانية!

آثار الصحفي السعودي، دباس الدوسري، اهتمام المتابعين عبر موقع التواصل الإجتماعي “تويتر” بعد رده على خبر يتعلق بترتيب السعودية في نسبة سعادة السكان خلال عام 2020.

وكانت صحيفة “الشرق” السعودية قد ذكرت أن السعودية تحتل المركز الثالث عالميًا في نسبة سعادة السكان وفق معطيات الحياة والصحة والأمان خلال عام 2020.

وعلق الدوسري على ذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع “تويتر” وقال “لو كلنا نتفق على تشجيع الهلال صرنا المركز الأول”.

وحصلت تغريدة الدوسري على آلاف الإعجابات والرتويت، خصوصًا من جماهير الهلال التي تعتز دائمًا بتشجيع فريقها، وترى أنه كان مصدر سعادتها في العام الماضي بعد حصوله على الثلاثية.

وفاز الهلال في العام الماضي بدوري أبطال آسيا وثنائية الدوري والكأس، وفي الموسم الحالي يحتل صدارة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 29 نقطة، بعد مرور 14 جولة.