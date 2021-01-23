الاتحاد السعودي ينقذ الهلال في دوري أبطال آسيا

كشفت تقارير صحفية سعودية أن نادي الهلال كان سيتعرض لعقوبة انضباطية آسيوية، ستمنعه من المشاركة في النسخة المقبلة لدوري أبطال آسيا المقرر انطلاقها في شهر أبريل المقبل، لكن تم إنقاذه بعد جهود مضنية من الاتحاد السعودي لكرة القدم.

ووفقًا لما أوردته صحيفة “الشرق الأوسط” السعودية، فإن الأمين العام لاتحاد الكرة السعودي، إبراهيم القاسم، قام بجهود مكثفة طوال الشهرين الماضيين لمنع تحويل ملف انسحاب الهلال من النسخة السابقة للجنة الانضباط ووتجنيبه جنبيه عقوبة الحرمان لنسختين.

وأجرى القاسم اتصالات عديدة مع أعضاء لجنة المسابقات الآسيوية، وشرح موقف الهلال وظروفه التي عاشها في دور المجموعات الذي استضافته الدوحة خلال شهري سبتمبر وأكتوبر الماضيين.

وكان الهلال قد تم اعتباره منسحبًا من النسخة السابقة من دوري أبطال آسيا، بعد أن أخفق في تقديم اللائحة المطلوبة التي تضم 13 لاعبًا من أجل خوض مباراته مع شباب الأهلي دبي الإماراتي.

وقال الاتحاد الآسيوي حينها إنه استند إلى المادة 4.3 من اللوائح الخاصة لبطولات الاتحاد الآسيوي لكرة القدم خلال جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19)، واعتبر جميع المباريات التي خاضها الهلال ملغاة وغير محتسبة، وفقا للائحة البطولة، وكان من الممكن أن يكلف انسحاب الفريق السعودي حرمانه لنسختين في حال تمت إحالة ملف القضية للجنة الانضباط بالاتحاد الآسيوي.