بث مباشر | مشاهدة ريال مدريد وديبورتيفو الافيس في الدوري الاسباني “يلا شوت”

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لمباراة “ريال مدريد وديبورتيفو الافيس” في إحدى مباريات اليوم السبت 23-1-2021 ضمن الجولة 20 من الدوري الاسباني.

ينقل بث مباشر مباراة “ريال مدريد وديبورتيفو الافيس” على قناة بي إن سبورتس 1 و3، بصوت المعلق الرياضي التونسي “عصام الشوالي”، كما ينقل على قناة موڤي ستار لاليجا 1.

وتقام مواجهة ريال مدريد وديبورتيفو الافيس على ملعب مينديزوروزا، بإدارة من الحكم الاسباني “هيرنانديز هيرنانديز”، وتنطلق صافرة بداية اللقاء في تمام الساعة 20:00 بتوقيت جرينتش، 22:00 بتوقيت مصر، 23:000 بتوقيت السعودية.

لم يخسر ريال مدريد في آخر ثماني مباريات في الدوري الاسباني (فاز في 6، وتعادل في 2)، لكنه لا يزال بعيدًا عن جاره المتصدر بفارق 7 نقاط “اتلتيكو مدريد” مع امتلاك الأخير مباراة مؤجلة.

وخسر ريال مدريد مباراة واحدة فقط خارج أرضه في الدوري الاسباني منذ نهاية فترة توقف كرة القدم في الموسم الماضي، حيث فاز في 9 مباريات وتعادل في 5، وحافظ على نظافة شباكه في الشوط الثاني في سبعة من الانتصارات الثمانية الأخيرة، كما كان الحال في ثلاثة من آخر أربعة انتصارات على ملعب ألافيس.

وعلى الرغم من ذلك، يدخل ريال مدريد المباراة محطم نفسيًا بعد خسارته لقبين في ظرف 6 أيام فقط، حيث ودع بطولة كأس السوبر من نصف النهائي على يد “اثلتيك بيلباو”، بالإضافة إلى خروجه بفضيحة من كأس ملك اسبانيا أمام فريق من الدرجة الثالثة “ديبورتيفو ألكويانو”.

ويغيب زين الدين زيدان عن مباراة اليوم بسبب إصابته بفيروس كورونا، كما يغيب كل من “داني كارفاخال وناتشو هيرنانديز وسيرخيو راموس وردريجو جوس وفيديريكو فالفيردي” للإصابة.

في المقابل، لم يحقق “ديبورتيفو الافيس” أي فوز في العام الجديد “2021”، حيث تعرض لثلاث خسائر متتالية في الدوري الاسباني، كما ودع كأس ملك اسبانيا بعد خسارته أمام “ألميريا” بخماسية نظيفة.

وأصبح ديبورتيفو الافيس يترنح على حافة الهبوط، إذ يمتلك 18 نقطة في رصيده، وبفارق نقطة واحدة فقط عن أولى مراكز منطقة الخطر التي يتواجد فيها “إلتشي” الذي يمتلك مباراتينن مؤجلتين.

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