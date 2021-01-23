بث مباشر | شاهد ميلان واتلانتا في الدوري الايطالي “يلا شوت”

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لمباراة “ميلان واتلانتا” في إحدى مباريات اليوم السبت 23-1-2021 ضمن الجولة 19 من الدوري الايطالي.

ينقل بث مباشر مباراة “ميلان واتلانتا” على قناة بي إن سبورتس 1 و5، بصوت المعلق الرياضي الجزائري “حفيظ دراجي”، كما ينقل على قناة سكاي سبورتس سيريا آ.

وتقام مواجهة ميلان واتلانتا على ملعب سان سيرو، بإدارة من الحكم الايطالي “موريزيو مارياني”، وتنطلق صافرة بداية اللقاء في تمام الساعة 17:00 بتوقيت جرينتش، 19:00 بتوقيت مصر، 20:000 بتوقيت السعودية.

فاز ميلان بخمس من آخر ست مباريات خاضها في الدوري الايطالي، ومن الغريب أن الروسونيري سجل 39 هدف، بمتوسط 2.17 هدفًا في كل مباراة مباراة هذا الموسم في المسابقة المحلية، لكنه الفريق الوحيد الذي لم يسجل بعد خلال الفترة من الدقيقة (61) إلى (75).

ويستمتع ميلان بأفضل بداية له في في الدوري الايطالي هذا الموسم منذ 2003، وهو العام الذي شهد تتويجه بطلاً للمسابقة بفارق 11 نقطة عن أقرب ملاحقيه، ويتصدر ميلان جدول ترتيب في الوقت الحالي برصيد 43 نقطة، وبفارق 3 نقاط عن ملاحقه “الانتر”.

واستعاد ميلان خدماته نجمه “زلاتان إبراهيموفيتش” في المباراة الماضية أمام “كالياري” وسجل هدفي اللقاء، كما دعم صفوفه بضم المهاجم الكرواتي “ماريو ماندزوكيتش” في صفقة انتقال حر، بالإضافة إلى المدافع الانجليزي الشاب “فيكايو توموري” قادمًا من صفوف تشيلسي على سبيل الإعارة.

ويغيب عن صفوف ميلان اليوم بخلاف “أليكسيس سايلمايكرز” الموقوف، كل من “إسماعيل بن ناصر وهاكان تشالهانوجلو وماتيو جابيا وأليسيو رومانيولي” للإصابة.

على الجانب الآخر، لم يتذوق نادي اتلانتا طعم الخسارة في آخر 9 مباريات في الدوري الايطالي، ورغم ذلك يتواجد في متأخر -السادس- برصيد 33 نقطة، حيث تعادل في 4 مناسبات خلال المواجهات التسعة.

ويمتلك نادي اتلانتا ثاني أقوى خط هجوم من حيث الغزارة التهديفية حيث سجل 41 هدف بمعدل 2.28 في المباراة الواحدة.

ويغيب عن صفوف اتلانتا نجم الفريق “أليخاندرو جوميز” الذي أقترب من المغادرة على سبيل الإعارة متجهًا إلى صفوف “إشبيلية” الاسباني، بعد خلافاته مع المدرب “جيان بييرو جاسبيريني”، بالإضافة “ماريو بازاليتش” للإصابة.

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