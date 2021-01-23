بث مباشر | شاهد الهلال واهلي شندي في الدوري السوداني “يلا شوت”

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لمباراة “الهلال واهلي شندي” في إحدى مباريات اليوم السبت 23-1-2021 ضمن الجولة السادسة من الدوري السوداني.

وتقام مواجهة الهلال واهلي شندي على ملعب الجوهرة الزرقاء، وينقل البث المباشر على قناة السودان الرياضية.

وتنطلق صافرة بداية اللقاء في تمام الساعة 16:15 بتوقيت جرينتش، 18:15 بتوقيت مصر والسودان، 19:15 بتوقيت السعودية.

اكتسح نادي الهلال نظيره “توتي” بخماسية نظيفة في الجولة الماضية، وسيسعى اليوم إلى مواصلة نتائجه الإيجابية في الدوري السوداني بتحقيق الانتصار الرابع على التوالي.

ويتواجد نادي الهلال في المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري السوداني برصيد 11 نقطة، وبفارق نقطتين عن أصحاب المركزين الثالث والثاني “هلال الساحل والخرطوم الوطني”، وبفارق 3 نقاط عن المتصدر “المريخ” الذي تعادل أمس مع “توتي” لحساب الجولة الحالية.

وقدم الرئيس الشرفي لفريق الهلال “تركي آل الشيخ” 3 هدايا للإدارة خلال الأيام القليلة الماضية، حيث تعاقد مع المهاجم السنغالي “إبراهيما نداي” قادمًا من صفوف تشوكاريتشكي الصربي، كما اتفق مع شركة “كابا” الإيطالية لتوريد الفريق الأول لكرة القدم بأطقم المباريات والتدريبات، بالإضافة إلى تطوير شامل لملعب الجوهرة الزرقاء ليكون مطابقًا للمواصفاة العالمية.

في المقابل، عاد اهلي شندي إلى سكة الانتصارات على حساب “اهلي الخرطوم” في الجولة الماضية، ليصل إلى الفوز الثالث له هذا الموسم في المسابقة وذلك بعدما تلقى خسارتين متتاليتين.

ويقبع اهلي شندي في المركز السادس برصيد 9 نقاط، وبفارق نقطتين فقط عن الخامس والرابع “اهلي مروي والهلال”.

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