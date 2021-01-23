بث مباشر | شاهد الكويت والعربي في الدوري الكويتي “يلا شوت”

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لمباراة “الكويت والعربي” في إحدى مباريات اليوم السبت 23-1-2021 ضمن الجولة الأولى من الدوري الكويتي.

ينقل بث مباشر مباراة “الكويت والعربي” على قناة الكأس القطرية 4، بصوت المعلق “منتصر الازهري”، كما ينقل على قناة الكويت الرياضية بصوت المعلق “عادل عيسى”.

وتقام مواجهة الكويت والعربي على استاد الكويت، بإدارة من الحكم الكويتي “عبد الله جمالى”، وتنطلق صافرة بداية اللقاء في تمام الساعة 15:55 بتوقيت جرينتش، 17:55 بتوقيت مصر، 18:55 بتوقيت السعودية.

تخطف قمة الغريمين الكويت والعربي الأضواء في انطلاقة الموسم الجديد من الدوري الكويتي، في ظل المنافسة الشرسة والمتجددة بينهما.

وسيسعى نادي الكويت إلى استغلال معنويات لاعبيه المرتفعة لبدء حملة الدفاع عن لقبه الخامس على التوالي و17 في تاريخه لمعادلة صاحب الرقم القياسي “القادسية” الذي ضرب بقوة وتغلب على “الفحيحيل” بنتيجة (4-0) لحساب الجولة الحالية.

على الجانب الآخر، يتطلع العربي إلى تكرار تفوقه على الكويت في مسابقة الدوري لإعلان عودته للمنافسة على اللقب الغائب عن خزائنه منذ موسم 2001/2002.

وانتصر العربي على الكويت في آخر مباراة جمعتهما في الدوري الكويتي بنتيجة (3-1)، وقبل ذلك حقق كأس سمو الأمير على حساب منافسه بنتيجة (2-1)، وانتصف هذين الانتصارين فوز العميد بكأس السوبر على حساب الأخضر.

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