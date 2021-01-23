بث مباشر | شاهد مباراة الزمالك واسوان في الدوري المصري We “كورة اون لاين”

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لمباراة “الزمالك واسوان” في إحدى مباريات اليوم السبت 23-1-2021 ضمن الجولة التاسعة من الدوري المصري الممتاز.

ينقل بث مباشر مباراة “الزمالك واسوان” على قناة أون تايم سبورتس 1، بصوت المعلق الرياضي المصري “حاتم بطيشة”.

وتقام مواجهة الزمالك واسوان على ملعب بتروسبورت، بإدارة من الحكم المصري “محمد يوسف”، وتنطلق صافرة بداية اللقاء في تمام الساعة 15:00 بتوقيت جرينتش، 17:00 بتوقيت مصر، 18:00 بتوقيت السعودية.

واصل نادي الزمالك نتائجه الرائعة في الدوري المصري هذا الموسم بتحقيق الفوز الخامس على التوالي في الجولة الماضية على حساب “الجونة”، ليخطف صدارة جدول الترتيب من “الاهلي” الذي استعادها بشكل مؤقت بعد فوزه الصعب أمام “المقاولون العرب” في الجولة الحالية.

وسيسعى الزمالك اليوم إلى تحقيقه الفوز السادس تواليًا والسابع له هذا الموسم في المسابقة المحلية من أجل الارتقاء إلى الصدارة من جديد.

وأصبح خط دفاع نادي الزمالك هو الأقوى في الدوري المصري حتى الآن هذا الموسم بتلقيه هدفين فقط في 7 مباريات، فيما سجل لاعبوه 12 هدف كثاني أقوى خط هجوم بعد “الاهلي”.

واستبعد مدرب الزمالك جايمي باتشيكو الثنائي “محمود علاء وحميد أحداد” عن مواجهة اليوم بداعي تجهيزهما بالشكل الأمثل للوصول إلى أعلى فورمة فنية استعدادًا للفترة القادمة.

في المقابل، يطمح فريق اسوان في الظهور بشكل جيد أمام الزمالك والخروج بنتيجة إيجابية تحت قيادة المدرب الجديد “علاء عبد العال” الذي تولى المهمة خلفًا للمقال “سامي الشيشيني”.

وتعرض الشيشيني للإقالة بعدما قاد الفريق في 7 مباريات هذا الموسم، حيث حقق العلامة الكاملة من أول مباراتين وتلقى 4 هزائم متتالية قبل ان يتعادل أمام “غزل المحلة” في الجولة الماضية.

والتقى الزمالك واسوان في 18 مناسبة سابقة، كانت الغلبة فيها للفارس الأبيض بـ12 انتصار، وسيطر التعادل على خمس مواجهات، فيما حقق زهرة الجنوب انتصارهم الوحيد والتاريخي في الموسم الماضي والذي كان سببًا في إبعاد النادي الملكي عن المنافسة على اللقب.

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