بث مباشر | مشاهدة مباراة الاسماعيلي وغزل المحلة في الدوري المصري We

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لمباراة “الاسماعيلي وغزل المحلة” في إحدى مباريات اليوم السبت 23-1-2021 ضمن الجولة التاسعة من الدوري المصري الممتاز.

ينقل بث مباشر مباراة “الاسماعيلي وغزل المحلة” على قناة أون تايم سبورتس 2، بصوت المعلق الرياضي المصري “أيمن الكاشف”.

وتقام مواجهة الاسماعيلي وغزل المحلة على ملعب غزل المحلة، بإدارة من الحكم المصري “محمود عاشور”، وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة 12:30 بتوقيت جرينتش، 14:30 بتوقيت مصر، 15:30 بتوقيت السعودية.

ازداد موقف نادي الاسماعيلي صعوبةٍ، بتعرضه للخسارة الثالثة له هذا الموسم في الدوري المصري أمام “المقاولون العرب” في أول مباراة له بعد توديع البطولة العربية بهزيمة مذلة من “الرجاء” المغربي.

ولم يتذوق نادي الاسماعيلي طعم الانتصار في الدوري المصري هذا الموسم سوى في مرة واحدة وكان على حساب “اسوان”، وتعادل في 3 مباريات، ليتراجع إلى منطقة الهبوط وفي رصيده 6 نقاط.

على الجانب الآخر، يدخل المستضيف “غزل المحلة” مباراته التاسعة هذا الموسم في الدوري المصري وهو في حالة مشابهة لخصمه، حيث فاز في مباراة واحدة فقط، وتعادل في 4، وتلقى 3 هزائم.

ويتواجد غزل المحلة في المركز 14 في جدول الترتيب برصيد 7 نقاط، وبفارق نقطة واحدة عن منطقة الهبوط.

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غزل المحلة – الاسماعيلي

????️ملعب غزل المحلة

????الدوري المصري (الجولة 9)

جارية الآن

تشكيلة الاسماعيلي الأساسية: محمد صبحي – محمود البدري – أحمد كاستيلو – مروان صحراوي – محمد بيومي – أحمد مدبولي – محمود دونجا – محمد عادل – أحمد مصطفى – فخرالدين بن يوسف.

تشكيلة غزل المحلة الأساسية: عمرو شعبا – هشام بلحة – محمد فتح الله – محمود علاء – أحمد النادري – خالد رسلان – إسلام فؤاد – أشرف السيد – بسام ماهر – يحيى حامد.

تفاصيل المباراة

الدقيقة (41): ⚽ جول – الاسماعيلي – أري بابل “ضربة جزاء”.

– الاسماعيلي – أري بابل “ضربة جزاء”. الدقيقة (65): ⚽ جول – غزل المحلة – أحمد الشيخ “ضربة جزاء”.

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