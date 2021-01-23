شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صلاح يفوز بجائزة جديدة مع ليفربول والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - فاز النجم المصري محمد صلاح بجائزة جديدة هي لاعب شهر ديسمبر في نادي ليفربول والمقدمة من الشركة الراعية للنادي.

وتغلب صلاح في المنافسة على زميليه البرازيليين فابينيو وروبيرتو فيرمينو بعدما نجح المصري في تسجيل 6 أهداف في 8 مبارات خاضها في شهر ديسمبر ليبقى على قمة هدافي الفريق حتى اللحظة.

وقال «صلاح» للموقع الرسمي للنادي عقب تسلمه الجائزة: «أشكرك بشدة، ولكننا نحتاج للفوز ببعض المباريات من مبارياتنا القادمة، الوضع ليس رائعًا في الوقت الحالي، ولكن نحتاج للتركيز على كل مباراة وأن نبقى معًا ونستمر».

وأضاف: «أود أن أشكرهم (الجماهير) بشدة وأقول لهم أشكركم على التصويت لي، نحن فقط بحاجة إلى أن نبقى معًا، نساند الفريق، وأنا واثق أن كل شئ سيكون على ما يرام».