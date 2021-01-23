شكرا لقرائتكم خبر عن «موسيماني» يفاضل بين لاعبين لمراقبة رمضان صبحي في لقاء الأهلي مع بيراميدز والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يفاضل بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، تكليف حمدي فتحي أو أكرم توفيق، لاعبا الوسط المدافع، بمراقبة رمضان صبحي، لاعب الوسط المهاجم بنادي بيراميدز، خلال مواجهة الفريقين في الدوري الممتاز، المقرر اقامتها يوم الثلاثاء.

ووفقًا لمصدر بجهاز الكرة، فإن المدير الفني لم يستقر بشكل نهائي على اللاعب الذي سيراقب حاوي بيراميدز خصوصًا أن الأخير يمتلك إمكانيات فنية كبيرة ويسعى المدير الفني لإيقاف خطورته على مرمى الفريق الأحمر.