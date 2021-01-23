شكرا لقرائتكم خبر عن فليتشر يضع بصمته على اليونايتد والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أثبت وجود الإسكتلندي دارين فليتشر نجم مانشستر يونايتد السابق، في كادر تدريب الفريق الأول، نجاحه وخصوصاً على أغلى صفقة في النادي الفرنسي بول بوجبا، فمنذ مجيء فليتشر استرجع بوجبا 26 كرة وأنجز 203 تمريرات وقطع 6 كرات، ويتحمس مشجعو مانشستر يونايتد حالياً لنجاح من نوع آخر لفليتشر وهو إقناع نجمهم السابق البرتغالي كريستيانو رونالدو بالعودة لإنهاء مسيرته في أولد ترافورد، حيث بدأ المشوار للهداف العالمي.

وترك مدافع الوسط اليونايتد بعد خدمة 20 عاماً في 2015 ولعب عامين في ويست بروميتش ثم عامين في ستوك سيتي قبل أن يعتزل في 2019 بسن الـ35، وحصل فليتشر على رخصة التدريب وأعاده المدرب النرويجي سولسكاير للنادي في أكتوبر الماضي لتدريب فريق دون الـ16 عاماً ثم لكادر تدريب الفريق الأول تحديداً من أجل تطوير دفاعات الفريق.

وعلق سولسكاير على مواصفات فليتشر وقال: «تجري في عروقه البصمة الوراثية لمانشستر يونايتد وهو يعرف بدقة متطلبات أن تكون لاعباً في اليونايتد، إنه في بداية عمله التدريبي وخبرته في الملعب وخارجه وعقليته الفائزة والتزامه وجهده إضافة كبيرة للكادر التدريبي للفريق الأول».