شكرا لقرائتكم خبر عن تفوق كاسح للزمالك فى تاريخ مواجهاته مع أسوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد الزمالك لمواجهة نظيره أسوان فى الخامسة مساء اليوم، السبت، باستاد بتروسبورت ضمن منافسات الجولة التاسعة من عمر مسابقة الدورى الممتاز، في لقاء لن يخلو من القوة والندية، حيث يبحث الفارس الأبيض عن العودة لصدارة الدورى التي استردها الأهلى بشكل مؤقت بعد الفوز بريمونتادا على المقاولون العرب 3 / 2، كما يبحث تماسيح النيل عن انتزاع الثلاث نقاط أو حصد نقطة واحدة على الأقل.

ويدخل الزمالك المباراة محتلاً المركز الثانى برصيد 19 نقطة من 7 مباريات حقق الفوز في 6 وتعادل فى واحدة، وسجل لاعبوه 12 هدفا، وسكنت شباكه هدفين، فيما يحتل أسوان المركز الرابع عشر برصيد 6 نقاط، بعد أن لعب 7 مباريات فاز في 2 وتعادل في واحدة وخسر 4 وسجل لاعبوه 4 أهداف وسكنت شباكه 9.

الزمالك سبق له وتقابل مع أسوان في 18 لقاء سابق ببطولة الدوري شهدت سيطرة وتفوقا كاسحا للفريق، ويرجع تاريخ أول لقاء بين الزمالك وأسوان لموسم 94-95 وفاز الفريق بثلاثية نظيفة، بينما كان آخر لقاء في الدور الثاني للموسم الماضي وفاز فريق زهرة الجنوب بهدف دون رد.

واستعرض الموقع الرسمي للزمالك تاريخ مواجهات الفريق أمام أسوان والتى جاءت كالتالى..

- تقابل الزمالك مع أسوان في 18 لقاءً سابقاً حقق الفريق الفوز في 12 لقاء وتعادل في 5 مباريات وخسر لقاء وحيدا.

- أحرز الزمالك في شباك أسوان 38 هدفا وتلقت شباكه 9 أهداف.

- حقق الزمالك الفوز على أسوان مرتين بنتيجة 5-0 المرة الأولى كانت في موسم 2002-2003، الثانية كانت في موسم 2003-2004

- محمد صبري هو صاحب أول هدف للزمالك في شباك أسوان ومصطفى محمد آخر من سجل للفريق في شباك زهرة الجنوب.

- يعتلي عبدالحليم علي قائمة هدافي الزمالك في مرمى أسوان برصيد 5 أهداف، ثم يليه وليد صلاح عبد اللطيف برصيد 3 أهداف، وعبدالحميد بسيوني وحسام حسن وجمال حمزة لكل منهم "هدفين".